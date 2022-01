27enne grave dopo scontro tra scooter e vettura a Pallavicino

Quattro incidenti stradali e quattro feriti a Palermo in poco più di mezza giornata. Uno di loro è in gravi condizioni ed è stato trasportato in pronto soccorso in codice rosso dopo essere stato coinvolto in uno scontro a Pallavicino tra una vettura ed uno scooter attorno alle 13.

Nel sinistro, un giovane di 27 anni, conducente della moto è ricoverato ma non si sa se si la prognosi sia riservata o meno. La polizia municipale sta svolgendo le indagini di rito per capire dinamica e stabilire eventuali responsabilità.

Altri tre incidenti in mattinata

Mattinata movimenta nel capoluogo siciliano con tre incidenti. In via Nicolò Garzielli, all’incrocio con via Dante, c’è stato un impatto tra auto e moto. Anche qui ad avere la peggio è stato chi era al volante del mezzo a due ruote. In questo caso, medicato dai sanitari del 118, il conducente non è in gravi condizioni.

Sempre in mattinata, incidenti in via Castellana, all’altezza del civico 145, ed in via Chiappara del Carmine. Anche in questi casi due feriti per fortuna senza gravi conseguenze. Indagini e rilievi, anche in questo caso, del personale dell’infortunistica della polizia municipale.