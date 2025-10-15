Un riconoscimento alla qualità, alle competenze e all'impegno

La Sicilia entra nei vertici di “ORA!“, il nuovo partito lanciato dall’associazione Drin Drin. Al congresso fondativo, celebrato ad Abano Terme l’11 e il 12 ottobre, sono stati, infatti, eletti quattro delegati siciliani nei primi organi del partito, tra cui un membro nel Consiglio Direttivo nazionale.

A guidare il movimento saranno l’economista Michele Boldrin, nominato Segretario, e l’imprenditore Alberto Forchielli, alla Presidenza. “ORA!” si propone come forza riformista capace di dare risposta alle emergenze del Paese, con un’agenda incentrata su produttività, innovazione e integrazione europea.

La Sicilia protagonista nel nuovo partito

Nel Consiglio Direttivo del nuovo partito è entrato ufficialmente Carmelo Abate, 32 anni, consulente di marketing per startup tecnologiche e originario di Messina. Insieme a lui, nell’Assemblea Nazionale, il messinese Carlo Bramanti e i palermitani Vincenzo Piscopo e Pietro Semilia.

L’entusiasmo per la rappresentanza dell’isola è stato sottolineato dal Coordinatore regionale Mattia Catalano: “Torniamo da Abano molto soddisfatti: ben quattro Delegati in Assemblea ed uno nel Consiglio Direttivo. È un riconoscimento della qualità, delle competenze e dell’impegno dimostrato finora, più che un risultato politico. Avendo membri sia nell’Assemblea Nazionale che nel Consiglio Direttivo, come “ORA! Sicilia” disporremo sicuramente di strumenti aggiuntivi per perseguire i nostri obiettivi, ovvero portare i problemi del nostro territorio all’attenzione di tutti, proporre le soluzioni opportune e contribuire alla crescita del Partito a livello nazionale. Ovviamente, l’elezione di Carmelo, Carlo, Vincenzo e Pietro non è il punto di arrivo, c’è ancora tantissimo lavoro da fare e questo serve come spinta aggiuntiva per impegnarsi ancor di più in Sicilia”.

Anche Carmelo Abate ha sottolineato il significato politico dell’elezione: “Sono molto fiducioso per il potenziale del progetto politico ORA! e felice per il risultato raggiunto dalla squadra siciliana al Congresso Fondativo. Abbiamo un gruppo forte, con competenze diverse e la giusta determinazione per avere un vero impatto sul territorio. Adesso chiamiamo a raccolta i tantissimi siciliani che credono sia ancora possibile costruire un futuro di crescita per la nostra regione. Siamo già al lavoro per proposte concrete, eventi e iniziative per coinvolgere i cittadini e sviluppare una vera alternativa per la Sicilia”.

Le priorità di ORA!: crescita, innovazione e giovani

Durante il congresso di Abano Terme, sono stati approvati statuto, tesi e programma del nuovo partito. ORA! si presenta con obiettivi chiari: riforme su produttività, istruzione, fisco, pubblica amministrazione, crisi demografica e integrazione europea.

“L’elezione della nostra squadra è un’idea che si materializza: ORA! siamo pronti ad agire,” ha dichiarato Michele Boldrin. “Con le tesi appena finalizzate daremo da subito indicazioni precise alla politica, dentro e fuori dal Parlamento. Servono soluzioni immediate su crescita, innovazione, occupazione e demografia, per restituire un futuro ai giovani.”

Il congresso ha visto anche un ricco confronto sui principali temi dell’attualità politica, con interventi di esponenti del mondo accademico, imprenditoriale e culturale, tra cui Patrizia Asproni (Confcultura), Roberta Gallego (magistrato), Eugenio Mamprin (digital content creator) e Giulio Vigevani (costituzionalista), solo per citarne alcuni. Tra i contributi video, anche Elsa Fornero e Sandro Brusco.

ORA! si propone come “start-up politica” e conta già oltre 14.500 iscritti, con una forte presenza di under 45, a dimostrazione di un progetto che guarda concretamente al futuro.

Per il Presidente del partito Alberto Forchielli: “La mobilitazione è stata incredibile, e ne sono fierissimo, ma vogliamo di più. ORA! nasce per unire chi non si rassegna e vuole contribuire con idee, impegno e partecipazione. Chiediamo a tutti di sostenerci, di iscriversi e di portare avanti insieme iniziative concrete per cambiare davvero l’Italia”.

Con questa spinta iniziale e una squadra già attiva in Sicilia, ORA! promette di essere uno dei soggetti più interessanti del nuovo panorama politico italiano.