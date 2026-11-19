Una boccata d’ossigeno da oltre 15 milioni di euro per i territori siciliani, con un occhio di riguardo per i piccoli Comuni rimasti finora a bocca asciutta e per il recupero delle grandi incompiute. L’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità ha pubblicato il decreto che dà ufficialmente il via libera all’avviso pubblico per accedere alle risorse del Fondo per gli investimenti territoriali (Fit), istituito dall’articolo 41 della legge regionale n. 33 del 2026.

L’obiettivo della misura è ridurre i divari infrastrutturali, sostenere lo sviluppo delle comunità locali e garantire la messa in sicurezza e la valorizzazione del patrimonio pubblico e religioso dell’Isola.

Come sono divisi i 15 milioni: le tre linee di intervento

Il pacchetto finanziario, erogato sotto forma di contributi a fondo perduto, è ripartito in tre filoni principali:

Circa 10 milioni di euro destinati agli enti pubblici per la realizzazione di investimenti di interesse territoriale.

3,6 milioni di euro riservati al completamento delle opere pubbliche incompiute già inserite nell’apposita anagrafe regionale relativa all’anno 2025.

1,8 milioni di euro destinati agli enti ecclesiastici per interventi di tutela, messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio religioso.

Chi può partecipare e gli importi

Il bando punta ad allargare la platea dei beneficiari: i fondi sono infatti riservati esclusivamente agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici che non risultano già destinatari dei finanziamenti individuati negli allegati A e B dell’articolo 41 della legge regionale n. 33/2026.

Per ogni singolo intervento è previsto un contributo minimo di 50 mila euro. Il tetto massimo per ciascun beneficiario è fissato a 120 mila euro per le linee A e C, mentre per il completamento delle opere incompiute potranno essere concessi importi superiori, fino ad esaurimento delle risorse previste per quella specifica linea.

Aricò: “Pari dignità a tutti i Comuni, recupero delle incompiute prioritario”

Soddisfazione viene espressa dall’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, che rivendica la scelta dell’esecutivo guidato da Renato Schifani: “Con questo provvedimento vogliamo garantire pari opportunità a tutti i Comuni siciliani, consentendo anche alle amministrazioni che non hanno beneficiato delle risorse previste dalla legge regionale di accedere al Fondo. È una precisa scelta politica del governo Schifani, orientata a garantire equità nella distribuzione delle risorse e pari dignità a tutte le comunità locali, indipendentemente dalle loro dimensioni demografiche e dalla loro collocazione geografica”.

«Abbiamo voluto individuare criteri che consentano di ampliare il più possibile la platea dei beneficiari e favorire una diffusa distribuzione tra le province siciliane – prosegue Aricò –. Particolare attenzione è stata riservata anche alle opere incompiute, perché riteniamo prioritario recuperare gli investimenti già effettuati e restituire ai cittadini infrastrutture e servizi attesi, in alcuni casi, da anni. L’obiettivo è costruire una politica degli investimenti sempre più inclusiva e capillare, capace di raggiungere anche i piccoli Comuni e le realtà periferiche. Nessun territorio deve essere escluso».

Come e quando presentare domanda: sarà un “click day”

La procedura sarà interamente digitale e la tempestività risulterà decisiva. Le istanze, corredate dal progetto di investimento, potranno essere inviate dalle ore 9:00 del 23 novembre alle ore 18:00 del 3 dicembre 2026 esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata SiciliaPEI, accedendo tramite SPID o CIE.

Ai fini della concessione del contributo, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, farà fede l’ordine cronologico di presentazione delle domande. La liquidazione delle somme avverrà contestualmente all’adozione del decreto di finanziamento di ciascun intervento. Tutti i dettagli tecnici e la modulistica sono consultabili sul portale istituzionale della Regione Siciliana.