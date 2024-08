I ladri hanno fatto irruzione in un market gestito da un commerciante bengalese. E’ il quinto furto in un negozio etnico in appena una settimana. Qualcuno dopo aver scassinato la saracinesca e spaccato la porta è riuscito a entrare. Sono stati portati via i soldi nel registratore di cassa e alcune bottiglie di superalcolici.

Indagini dei Carabinieri

Sul furto indagano i carabinieri intervenuti sul posto dopo che il titolare ha trovato il negozio con la saracinesca piegata e la porta aperta. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere presenti in zona.

E’ il secondo furto nel giro di pochi mesi che si verifica nello stesso esercizio. A gennaio scorso, con le stesse modalità, vennero rubati circa 600 euro. Il raid venne ripreso dalla videosorveglianza interna allo stesso minimarket.

Raffica di furti in minimarket bengalesi di Palermo

Tre minimarket gestiti da bengalesi sono stati presi di mira dai ladri a Palermo. Il primo colpo in via Oreto. I ladri sono entrati nel negozio facendo un buco nel muro dell’androne condominiale. Nel registratore di cassa sono stati trovati mille euro.

Secondo furto in corso Tukory

Altro colpo in un altro negozio in corso Tukory. Questa volta i ladri sono entrati sfondando la vetrina e portando via soldi e generi alimentari. L’ultimo colpo in via Archimede. Con una grossa pietra qualcuno ha sfondato la vetrina e portato via generi alimentari e quanto trovato in cassa.

Indagini in corso

Sui furti indagano carabinieri e polizia. Gli investigatori hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori.

Commerciante ferita durante un tentativo di rapina in via Maqueda

Una commerciante immigrata si è ribellata al tentativo di rapina nel suo negozio in via Divisi a due passi da via Maqueda. La donna ha cercato di bloccare un tunisino di 40 anni che voleva l’incasso. Il rapinatore l’ha colpita con una borraccia in testa.

La vittima ha una bottega di generi alimentari non distante dalla zona pedonale di via Maqueda dove da mesi residenti e commercianti denunciano degrado e violenza. La donna si è ribellata e il rapinatore l’ha ferita. Sono stati i passanti a chiamare i soccorsi e i carabinieri che hanno bloccato il rapinatore dopo un breve tentativo di fuga. È stata curata al pronto soccorso del Policlinico, per fortuna le sue condizioni non sono gravi.