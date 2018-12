in corso la rimozione dei tradizionali cassonetti

Rap ricorda alla cittadinanza ricadente nei quartieri di Borgo Vecchio, Castellamare e Tribunali che da oggi così come sancito dall’Ordinanza Sindacale Nr. 307 del 22/11/2018 sarà avviato il servizio di Raccolta Differenziata con il nuovo sistema “porta a porta”.

Già è in corso dopo ogni svuotamento dei cassonetti nel proprio turno di raccolta la rimozione da parte delle maestranze della RAP di tutte le postazioni presenti nell’area coinvolta al nuovo servizio.

Con questo ulteriore stadio del progetto, la Raccolta Differenziata “Porta a Porta” approda in alcune delle zone storiche della nostra Città (Borgo Vecchio, Cala, Loggia-Vucciria e Kalsa). Il 3° Step coinvolge la zona centrale della città di Palermo nelle aree incluse tra la via Enrico Albanese a Nord e la via Lincoln a Sud e tra la via Roma a monte e la via Francesco Crispi a mare. I quartieri interessati, o porzione di essi, sono il Quartiere 10 (Politeama) della VIII Circoscrizione con il suo “Borgo Vecchio” e il Quartiere 1 (Tribunali–Castellammare), appartenente alla I Circoscrizione, con la “Vucciria” quale uno dei suoi mercati storici .

La superficie di Palermo coinvolta è di circa 4,5 Kmq. Circa 10.000 è il numero di famiglie raggiunte con il nuovo sistema di Raccolta Differenziata Porta a Porta per un totale di 20.488 residenti nelle zone di interesse.

Sul campo della distribuzione dei Kit continuano le attività di contatto da parte degli operatori della SRR Palermo Area Metropolitana nonché la consegna dei carrellati da parte di RAP ai condomini e alle grandi utenze che non sono state ancora raggiunte. Chi non avesse ricevuto le attrezzature necessarie e il materiale informativo basta contattare Ufficio di Coordinamento Start -Up, o rivolgersi ai due ecopunti aperti a supporto dei residenti che sono presenti rispettivamente a Piazza Giulio Cesare (sede della prima circoscrizione) aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 mercoledì dalle 13,30 alle ore 16,30; l’altro, in Ottava Circoscrizione: via Enrico Albanese 2 (locali della Parrocchia di Santa Lucia) aperto il lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

“Siamo consapevoli dei ritardi nella consegna sia dei carrellati che dei secchielli per l’avvio del terzo step– spiega l’Amministratore Unico di Rap Giuseppe Norata –ma la data fissata ci impegna ancor di più a rispettarla e abbiamo attivato, con tutti gli altri attori coinvolti (Conai, Palermo SRR Area metropolitana, Comune, Vigili e Circoscrizione), tutte le azioni possibili per raggiungere le utenze interessate per completare in tempi brevi le consegna e le attività di comunicazione. In questa ottica, proprio la prima circoscrizione domani mattina dopo avere individuato le utenze domiciliate ma che non risultano residenti, le cosiddette utenze “fluttuanti”, ha organizzato una campagna di sensibilizzazione e di consegna Kit dalle ore 9 di domani in poi partendo da discesa dei Bianchi numero 9”. Maggiori info: Ufficio di Coordinamento Start –Up 091.7601515; numero verde RAP 800237713; www.rapspa.it