Dal 10 gennaio 2025 il centro storico di Palermo, in particolare, il quartiere 1 (Tribunale – Castellammare) e il quartiere 2 (Palazzo Reale – Monte di Pietà) saranno serviti dalla raccolta differenziata “porta a porta”.

Per agevolare i residenti dell’area interessata dall’avvio del nuovo step di Raccolta Differenziata, si informa che venerdì 20 dicembre 2024, dalle ore 8 alle ore 12, a piazza dell’Olivella, potranno essere ritirati i Kit. L’iniziativa itinerante che coinvolgerà via via altri siti è stata attivata di concerto con l’Amministrazione comunale, la Prima circoscrizione e la SRR Palermo Area metropolitana.

Si ricorda ai cittadini residenti ( esclusivamente per le utenze domestiche) che rimangono sempre attivi i seguenti siti, per ritirare i Kit: Centro Comunale di Raccolta Picciotti – da lunedì a sabato, dalle ore 07:00 alle ore 13:00 (escluso festivi), martedì, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 (escluso festivi), domenica, dalle ore 07:00 alle ore 12:00. Centro Comunale di Raccolta Basile – da lunedì a sabato dalle ore 07:00 alle ore 13:00 (escluso festivi), mercoledì dalle ore 07:00 alle ore 17:00 (escluso festivi). RAP di piazzetta Benedetto Cairoli snc – da lunedì a venerdì dalle ore 15:00 alle ore 20:00, sabato dalle ore 7:30 alle ore 11:20.

Per le utenze domestiche (condomini da 8 o più nuclei familiari) e per le utenze commerciali sarà la Rap ad occuparsi direttamente di distribuire a domicilio i 4 contenitori carrellati da 240/360 litri.

Notizie utili tramite canali istituzionali RAP

Sul sito della Rap (www.rapspa.it) è stata dedicata una sezione dove il cittadino potrà costantemente essere informato sullo stato di avanzamento delle fasi/attività della campagna e visionare le vie servite dallo step ricadente in centro storico. Altre informazioni saranno disponibili anche sulle pagine social della Rap ( X e Facebook).

Porta a porta a Mondello

Ha preso il via dal 27 settembre, la prima fase di attuazione del sistema di raccolta differenziata porta a porta “PG2030 – Palermo Green 2030” nella zona di Partanna-Mondello. L’avvio di questa nuova fase rientra nell’ambito del progetto per l’estensione della differenziata finanziato dal Pon Metro-React Eu.

