L’Università degli Studi di Palermo attiva una raccolta fondi a favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Con la raccolta fondi “Tanti piccoli gesti per un grande aiuto” i componenti della comunità universitaria, i cittadini, le aziende possono donare un proprio contributo per sostenere il finanziamento della nostra struttura ospedaliera Policlinico Giaccone in particolare per l’acquisto di dispositivi di protezione, farmaci e apparecchiature fondamentali per la cura dei pazienti affetti da Covid-19.

“La drammatica situazione che stiamo vivendo – commenta il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari – ha immediatamente visto la mobilitazione responsabile di tutta la comunità universitaria. Oltre ai numerosi sforzi per proseguire il meglio possibile con le attività accademiche e alle azioni di sostegno dedicate agli studenti più bisognosi, abbiamo deciso di coinvolgere anche la cittadinanza, le aziende e chiunque voglia contribuire, in questa raccolta fondi a sostegno il nostro Policlinico, fortemente impiegato su tutti i fronti: dall’emergenza, alla cura, alla ricerca. Contribuire a questa raccolta fondi, anche con una piccola donazione, significa non solo dare un aiuto importante in questo delicatissimo momento, ma anche, in prospettiva, di guardare al futuro e ad una speranza di vita migliore”.

Come donare:

Chiunque può contribuire con una propria donazione tramite bonifico bancario alle coordinate indicate al link: https://fundraising.unipa.it/redazioneweb/fai-una-donazione/donazioni/