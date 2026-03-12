Lagalla: "Un'occasione di promozione e crescita per tutta la città"

Palermo si prepara a riaccendere il grande palco della musica italiana. Dopo il successo delle edizioni precedenti, Radio Italia Live – Il Concerto tornerà nel capoluogo siciliano domenica 28 giugno 2026, ancora una volta nella splendida cornice del Foro Italico.

L’evento, organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Palermo, rappresenta uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno. Migliaia di persone si raduneranno sul prato affacciato sul mare per assistere a uno spettacolo gratuito, che negli ultimi anni ha trasformato il lungomare della città in una grande arena all’aperto dedicata alla musica italiana dal vivo.

L’annuncio è arrivato in diretta radiofonica. A comunicarlo è stato Mario Volanti, editore e presidente di Radio Italia, durante un collegamento telefonico con il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

“Anche quest’anno torniamo a Palermo felici di poter incontrare il pubblico in una cornice unica – ha dichiarato Mario Volanti – È sempre un enorme piacere poter offrire a questa meravigliosa città uno spettacolo che è per noi un grande impegno, ma anche una grande soddisfazione. Stiamo già lavorando al cast che presenteremo in una prossima conferenza stampa circa un mese prima dell’evento. Ringrazio il Sindaco Roberto Lagalla e tutti i suoi collaboratori per averci dato, anche quest’anno, l’opportunità di poter trascorrere una serata di grande musica e di grande partecipazione. Appuntamento a domenica 28 giugno al Foro Italico di Palermo”.

Il Foro Italico e la grande festa della musica italiana

Il Foro Italico si conferma ancora una volta uno dei palcoscenici più suggestivi per i grandi eventi musicali della città. L’ampio spazio verde affacciato sul mare, nel cuore del quartiere della Kalsa, negli ultimi anni ha ospitato manifestazioni capaci di richiamare decine di migliaia di spettatori, trasformando il lungomare in una grande arena a cielo aperto.

Radio Italia Live – Il Concerto, è uno degli appuntamenti più attesi, un format ormai consolidato nel panorama musicale nazionale, che riunisce sullo stesso palco alcuni dei principali artisti della scena pop italiana accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori.

Ogni artista porta sul palco alcuni dei brani più conosciuti del proprio repertorio, dando vita a una lunga serata di musica dal vivo seguita da un pubblico proveniente da tutta la Sicilia e anche da casa grazie alla diretta radiofonica, televisiva e streaming.

Palermo punta sui grandi eventi per turismo e visibilità

Il concerto rappresenta anche un’importante occasione di promozione per il capoluogo siciliano. Le immagini del Foro Italico affacciato sul mare, con il pubblico e il palco illuminato, raccontano Palermo a milioni di spettatori attraverso televisioni, radio e piattaforme digitali.

Per il Comune di Palermo, la collaborazione con Radio Italia rafforza una strategia che punta sui grandi eventi culturali e musicali per valorizzare il territorio e attrarre visitatori durante la stagione estiva: “Siamo orgogliosi di rinnovare la collaborazione con Radio Italia e di ospitare ancora una volta a Palermo un evento straordinario come Radio Italia Live – Il Concerto, che porta nella nostra città il meglio della musica italiana. Negli ultimi anni questa manifestazione si è confermata un grande successo di pubblico, capace di richiamare migliaia di persone e di regalare emozioni indimenticabili in una cornice unica come quella del Foro Italico. Si tratta di un appuntamento che rappresenta non solo un momento di festa e condivisione, ma anche un’importante occasione di promozione e crescita per tutta la città, con ricadute positive per il tessuto economico e turistico. Palermo dimostra ancora una volta di essere pronta ad accogliere grandi eventi e di saper offrire uno scenario straordinario agli artisti e ai tanti spettatori. Un sentito ringraziamento va a Radio Italia e al suo presidente, Mario Volanti, per la fiducia rinnovata e per aver scelto ancora Palermo come palcoscenico di uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno”.

Nei prossimi mesi saranno comunicati ulteriori dettagli sull’organizzazione della serata, dalle modalità di accesso all’area del concerto fino ai nomi degli artisti che saliranno sul palco. Intanto la data da segnare sul calendario è domenica 28 giugno 2026, quando il Foro Italico tornerà a riempirsi di musica, pubblico ed emozioni.