E’ un nuovo format dal sapore classico e innovativo quello che è andato in onda ieri, con la conduzione di Guido Monastra affiancato da Fabrizio Vitale e con la partecipazione di Giuseppe Leone e la storica firma del giornalismo sportivo siciliano, Salvatore Geraci.

rosaenero web & tv con Giudo Monastra

Circa 50 minuti di conversazioni sulle vicende della squadra rosanero, in collegamento diretto con i tifosi che commentando attraverso i social di Blogsicilia e Stadionews possono entrare in contatto e confrontarsi con i giornalisti siciliani con maggiori titoli esperienza e memoria storica sulle vicende del calcio a Palermo.

Sindaco Lagalla ospite della prima puntata di rosaenero web & tv

Qui vi riproponiamo la prima puntata andata in onda lunedì alle ore 14.00 su blogsicilia e stadionews e su Video regione – canale 14 alle ore 18. La “falsa ripartenza” del Palermo dopo il pareggio di sabato scorso al Barbera contro il Pisa è stato al centro della puntata. Ospite d’onore in questo esordio stagionale per Monastra & c., il sindaco di Palermo Roberto Lagalla che ha annunciato la possibilità per il capoluogo siciliano di rientrare tra le principali città che ospiteranno i campionati europei che potrebbero essere ospitati in Italia. Il Sindaco di Palermo si è anche soffermato a commentare la stagione condotta dal tecnico Corini fino a questo momento alla guida del team rosanero.