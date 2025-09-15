Non accenna a placarsi la bufera social dopo la nomina del giovane Luigi Genovese, non ancora trentenne, figlio di un politico di lungo corso come Francantonio Genovese, a presidente dell’Ast, l’Azienda siciliana Trasporti. Una scelta fatta da Palazzo d’Orleans e ratificata dal Consiglio di amministrazione della controllata ma finita al centro di ilarità e attacchi social.

Scelta parte del patto di coalizione Lombardo – Schifani

Il nome di Luigi Genovese è parte dell’accordo rag giunto dal leader MpA Raffaele Lombardo e dal Presidente della Regione renato Schifani, secondo le notizie di stampa mai smentite. Un patto di coalizione che ha sbloccato un percorso di condivisione anche di altre nomine e di diverse spese.

Lombardo interviene in prima persona

“Finita l’aggressione da parte dei leoni da tastiera e dei tanti censori in salsa sicula contro Luigi Genovese nominato presidente dell’Azienda Siciliana Trasporti? Il “trombato” alle regionali del 2022, “il figlio di”, è stato calunniato a sufficienza?” dice adesso Raffaele Lombardo.

“Si sono accorti lorsignori che Genovese con le oltre 9000 preferenze è il settimo più votato dei circa 900 candidati alle regionali del 2022? Che non gli è scattato il seggio a Messina per poche decine di voti? Dell’impegno di deputato regionale e capogruppo serio e scrupoloso? “.

Ma Lombardo non si limita agli aspetti politici e sposta l’attenzione sulle competenze “Hanno dato un’occhiata a tempo perso al suo curriculum? Vogliono verificare se di simili se ne trovano tra gli amministratori di enti in Sicilia? Hanno saputo della laurea in legge, del lavoro di ricerca in scienze economiche, aziendali e giuridiche? E dei ruoli che ha svolto di amministratore di aziende di trasporti e logistica, dal fatturato pari o superiore a quello dell’Ast e dal numero di dipendenti 4/5 volte più grande? Vogliono esercitarsi, sempre in tastiera, a trovare un nominato più titolato? Intanto ci complimentiamo in anticipo!” conclude l’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo.