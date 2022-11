IN CITTA'

Due rapine sono state messe a segno in due farmacie a Palermo. Il primo colpo nell’esercizio commerciale in via Pietro Scaglione. Qui sono entrati due giovani armati di pistola. Hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare i soldi. Nel corso della rapina è stato esploso un colpo di arma da fuoco che si è conficcato nel muro. Altra rapina nella farmacia in via Besio.

Anche qui in azione due giovani che si sono diretti alla cassa e hanno portato via l’incasso. I colpi hanno fruttato alcuni migliaia di euro. Una terza rapina è stata messa a segno alla Oviesse in via Leonardo da Vinci. Anche qui in azione due giovani armati di coltello che si sono impossessati dei soldi in cassa. E poi sono fuggiti. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Corriere rapinato

Picchiato e rapinato un corriere a Palermo. E’ successo in via Leonardo Ruggeri, non lontano da via Evangelista di Blasi, nel quartiere Passo di Rigano dove due uomini armati di coltello avrebbero assaltato un autotrasportatore impegnato in un giro di consegne. A lanciare l’allarme è stato lo stesso lavoratore dopo essersi liberato dalla morsa dei malviventi.

La rapina

Sull’episodio indagano i carabinieri. I rapinatori lo avrebbero bloccato e spintonato, gli avrebbero dato un paio di pugni per neutralizzarlo e infine lo avrebbero minacciato costringendolo a consegnare i contanti che aveva in tasca. Poi sarebbero fuggiti a bordo di uno scooter facendo perdere le proprie tracce. A quel punto il corriere avrebbe contattato il 112 chiedendo l’intervento di una pattuglia dei carabinieri. Dopo aver ascoltato il suo racconto i militari dell’Arma hanno avviato le indagini e acquisito le immagini di alcune telecamere. Il lavoratore, che ha riportato alcuni lievi traumi, è andato al pronto soccorso per farsi controllare ed è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni.

Il precedente

Un corriere della Sda è stato rapinato nei mesi scorsi in via Marco Fanno, nel quartiere Zen di Palermo. Una strada di solito molto trafficata durante quelle ore del giorno. Ma nessuno sarebbe intervenuto in suo soccorso. A denunciarlo lo stesso malcapitato corriere postale immobilizzato e rapinato da dei malviventi in pieno giorno.

Rapina mentre lavora allo Zen

Stava facendo il suo consueto giro di consegne e dopo aver lasciato un pacco in un condominio allo Zen, stava tornando sul furgone. Quando, all’improvviso durante quella sosta, è stato sorpreso alle spalle da due uomini che lo hanno immobilizzato e minacciato per costringerlo a consegnare loro tutti i contanti che aveva addosso.