E’ in prognosi riservata una ragazzina di 13 anni precipitata dal terrazzo della sua abitazione a Milazzo, in provincia di Messina. Il grave episodio è accaduto questa mattina, intorno alle 8, nella zona di San Papino. La studentessa, per cause da accertare, è caduta dal terrazzo di casa, facendo un volo di una decina di metri, finendo sull’asfalto.

Subito soccorsa da un’ambulanza del 118, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Fogliani a Milazzo. E’ stato attivato anche l’elisoccorso. La ragazzina ha riportato diverse lesioni e vista la gravità delle sue condizioni è stato deciso il trasferimento all’Ismett di Palermo.

La prognosi è riservata. Intanto sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte di carabinieri e polizia che sono arrivati sul posto.