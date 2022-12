La tragedia di ieri a Cardillo. E’ stata identificata la vittima che ieri pomeriggio nella stazione ferroviaria di Cardillo è stata investita da un treno regionale diretto a Punta Raisi.

La vittima uno studente di 19 anni

Si tratta di un giovane di 19 anni studente di una scuola superiore non distante dal luogo della tragedia. Resta da chiarire ancora se sia trattato di un gesto volontario oppure se sia stato un incidente.

I testimoni

Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito il treno fischiare più volte prima dell’impatto con il ragazzo che non si sarebbe spostato dai binari. Una versione questa che potrebbe fare pensare che il 19enne si sia fatto investire volontariamente da uno dei treni che stavano attraversando la stazione.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma i soccorsi si sono rivelati inutili. La polizia ieri sera ha effettuato tutti i rilievi del caso e sul posto si è recato il pm di turno. Le indagini proseguono per capire come siano andate esattamente le cose.

Il controllo della rete ferroviaria

Quello del controllo della rete ferroviaria nei punti in cui è possibile l’attraversamento è un tema complesso. L’ampiazza della rete rende difficile una verifica puntuale di ogni tratto.

Appena un paio di settimane fa due viaggiatori erano stati multati nella stazione di Catania per aver attraversato i binari per andare a prendere il treno invece di utilizzare i sottopassaggi. Un’operazione pericolosa che è stata notata dagli agenti della polfer che hanno sanzionato i passeggeri.

Sempre gli agenti nel capoluogo catanese hanno multato sei persone perché si trovavano nell’area ferroviaria senza giustificato motivo. Complessivamente in 59 stazioni in Sicilia sono state controllate 625 persone, 163 bagagli ispezionati, 195 agenti impegnati. L’operazione stazioni sicure è stata coordinata dal Compartimento Polizia ferroviaria per la Sicilia.

I risultati del Rail Safe Day

Pochi giorni fa sono stati resi noti i risultati dell’operazione Rail Safe Day. Ben 804 persone controllate, 68 siti ferroviari ispezionati di cui 55 stazioni, 81 operatori della Polizia ferroviaria della Sicilia impegnati nell’operazione straordinaria “Rail Safe Day”, che si è svolta nella giornata di ieri su tutto il territorio nazionale e disposta dal Servizio Polizia ferroviaria al fine di contrastare quei comportamenti scorretti in ambito ferroviario che pregiudicano la sicurezza della circolazione e degli utenti.

L’operazione che è stata coordinata dal Centro Operativo Compartimentale della Polizia ferroviaria, ha visto ancora una volta, gli agenti della Sezione Polfer di Catania, porre particolare attenzione ai soggetti non interessati al trasporto ferroviario che si introducono all’interno dell’area ferroviaria per raggiungere il vicino lato costiero e a quei fenomeni, seppur isolati, di attraversamento dei binari: quattro viaggiatori giunti in stazione a bordo di un treno, anziché utilizzare l’apposito sottopassaggio, hanno attraversato la sede ferroviaria col chiaro intento di raggiungere il litorale. Gli stessi, sono stati sanzionati ai sensi del Regolamento di Polizia Ferroviaria.