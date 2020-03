Hanno firmato in 18, domani sarà presentata

“La mozione di sfiducia al Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, sarà presentata domani mattina, quando apriranno gli uffici”.

Lo annunciano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Palermo, Antonino Randazzo (capogruppo), Concetta Amella e Viviana Lo Monaco.

“Finalmente si è trovata la condivisione con gli altri consiglieri comunali di opposizione sulla mozione che il MoVimento 5 Stelle aveva già predisposto e proposto a fine novembre scorso.

Nel pomeriggio sono state raggiunte le firme necessarie per la presentazione formale dell’atto al Presidente del Consiglio comunale. Con altri gruppi politici e singoli Consiglieri comunali si è raggiunta la piena condivisione di un nuovo documento che tiene conto anche dei gravissimi fatti di corruzione che nei giorni scorsi hanno investito l’Amministrazione comunale e due Consiglieri di maggioranza a Palermo, dello scandalo dei cimiteri e della cattiva gestione dei rifiuti nel capoluogo siciliano”.

Hanno firmato il provvedimento: Antonino Randazzo, Viviana Lo Monaco, Concetta Amella, Giulia Argiroffi, Ugo Forello, Giulio Tantillo, Andrea Mineo, Fabrizio Ferrara, Roberta Cancilla, Igor Gelarda, Marianna Caronia, Elio Ficarra, Alessandro Anello, Francesco Paolo Scarpitano, Mimmo Russo, Cesare Mattaliano, Fabrizio Ferrandelli, Sabrina Figuccia.

“Sono pienamente soddisfatta che finalmente, dopo mesi di sollecitazioni a Sala delle Lapidi, la mozione di sfiducia a Orlando sia stata sottoscritta dal quorum di firmatari richiesto dal regolamento. Già in tempi non sospetti e prima ancora dei recenti boatos giudiziari, ho esortato i colleghi dell’opposizione a sottoscrivere quello che a mio parere è un atto dovuto al quale auspico possa seguire nei prossimi giorni l’endorsement responsabile e maturo degli stessi componenti della maggioranza, i quali prenderanno certamente atto della cattiva gestione e dell’inadeguatezza di questa amministrazione che da tempo ha raggiunto capolinea. Mi aspetto meno giannizzeri orlandiani e più coerenza soprattutto davanti ai tantissimi palermitani stremati da tanto qualunquismo e da altrettanta incompetenza”.

A dichiararlo è Sabrina Figuccia consigliere comunale dell’Udc.

Dal gruppo consiliare della Lega dichiarano:” Oggi sono state raccolte le 19 firme dell’opposizione a Palazzo delle aquile per la sfiducia a Leoluca Orlando. Un documento composito , strutturato ed elaborato da tutta L’opposizione, nel quale viene presentato il conto della mala gestione del sindaco Orlando. Si parte dai problemi della corruzione, per arrivare ai tanti altri problemi che devastano la città come quello del cimitero, dell’ anticipo di cassa e tanto altro. È un segnale importante affermano dal gruppo consiliare della Lega costituito da Igor gelarda, Marianna Caronia Alessandro Anello ed Elio Ficarra, si va verso la fine dell’era Orlando. Per l’approvazione di questo documento che sarà discusso entro trenta giorni dalla sua presentazione, occorrono 24 voti in aula. Facciamo appello, continuano gli esponenti del Carroccio a Sala delle, a parte della maggioranza che possa prendere coscienza e comprendere che la sfiducia Orlando è diventata assolutamente necessaria per Palermo e per i palermitani.

“Il Gruppo di Forza Italia a Palazzo delle Aquile è stato parte attiva nella stesura della mozione di sfiducia al sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che verrà presentata nelle prossime ore e che raccoglie le firme di tutti gli esponenti dei partiti di opposizione.

È arrivato, finalmente, il momento di discutere delle innumerevoli deficitarietà di questa amministrazione che in questi anni ha galleggiato senza dare alcuna risposta ai tanti problemi di una grande e complessa città come Palermo, dimostrando responsabilità politiche enormi che non si possono sottacere, relegandola e con essa i cittadini, ad un degrado insostenibile”.

Lo scrivono in una nota i consiglieri Giulio Tantillo, Andrea Mineo, Roberta Cancilla e Fabrizio Ferrara.