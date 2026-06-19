Si svolgerà a Ragusa venerdì 26 giugno 2026 dalle ore 14,30 il terzo appuntamento dedicato alla storia delle stragi in Italia, oggetto del forum la strage di Ustica e i terrorismi degli anni 80. Ad organizzare l’evento il laboratorio degli annali diretto dal Prof. Carlo Ruta con la direzione tecnica di Giovanna Corradini responsabile dell’area multimediale. Lo stage di Ustica come ben sappiamo ha avuto tanti risvolti che si sono susseguiti per più di venti anni nelle aule dei tribunali ma sembra che ad oggi quello che è successo il 27 giugno del 1980 ad un Dc9 dell’Itavia numero di volo IH870 che si è trovato per sua sfortuna nei cieli del basso mar tirreno dove era in atto una guerra aerea.





L’aereo decollato da Bologna era diretto a Palermo e precipita in mare al largo dell’isola di Ustica e muoiono 81 persone tra cui i membri dell’equipaggio e i passeggeri. Tre settimane più tardi, sulla Sila, altopiano dell’appennino calabro, vengono ritrovati i resti di un aereo militare libico, un Mig 23. Le indagini sono andate per le lunghe tra mascherate soppressioni di prove a tutti i livelli istituzionali e pulitura della scatola nera.

Solo una telefonata anonima quella del 6 maggio 1988 fatta a Rai 3 pone il dubbio sulla verità L’uomo al telefono si qualifica come “aviere in servizio a Marsala la sera dell’evento della sciagura del DC-9” e di quei tracciati dice: “Noi li abbiamo visti perfettamente. Soltanto che il giorno dopo, il maresciallo responsabile del servizio ci disse praticamente di farci gli affari nostri e di non avere più seguito in quella vicenda. La verità è questa: ci fu ordinato di starci zitti”.





A parlarne nel forum di Venerdì 26 giugno 2026 il prof. Carlo Ruta direttore del laboratorio degli annali di Ragusa che attuerà la sua relazione di base sui fatti storici, seguiranno nell’ordine Giuseppe Lumia già Presidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle Mafie, Stefania Limiti Giornalista saggista ed esperta dello stragismo Italiano, Stefania Campo Deputata all’Assemblea Regionale Siciliana, Corredo De fecondo Luogo Tenente in congedo della Guardia di Finanza, Corrado Fianchino ingegnere già docente dell’Università di Catania. Modererà l’incontro Gianluca Floridia Operatore Sanitario e Volontario Civile. L’evento sarà trasmesso in diretta via Facebook attraverso AMLAB (Area Multimediale degli annali di Storia).

Luogo: Ragusa, Via pezza , 108, RAGUSA, RAGUSA, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 14:30

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