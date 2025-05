Nuovo raid vandalico all’istituto Montalcini di Borgo Nuovo a Palermo. Con quello della scorsa notte sono 8 le incursioni e le devastazioni nell’istituto comprensivo. A essere preso di mira il plesso Borsellino di largo Camastra. In gruppo si sono introdotti nella struttura e ha rovesciato banchi e sedie, sfondato muri e porte, distrutto i bagni e rovesciato gli armadi. Le immagini riprese questa mattina mostrano la devastazione che hanno trovato gli insegnanti e la preside Francesca Giammona.

Il plesso era chiuso da qualche anno per alcuni problemi di infiltrazione che avevano reso inagibile la struttura che veniva utilizzata come mensa per i piccoli. Sul posto anche i carabinieri. Sono stati rubati gli infissi in alluminio e i cavi elettrici.

“C’è tanta fame nel quartiere – dicono dalla scuola – Tanta disperazione e questi sono gli effetti”. Accanto al plesso Borsellino, con i soldi del Pnrr, ci sarebbe in costruzione una nuova struttura che verrà affidata sempre all’istituto. “Al momento i lavori sono fermi – dicono dalla scuola – Non crediamo possano essere rispettati i tempi di consegna per l’inizio del prossimo anno scolastico”.

“Un nuovo caso di puro vandalismo – spiega il presidente della quinta circoscrizione Andrea Aiello -, un attacco messo in atto con l’obiettivo di distruggere. Hanno portato via una vetrata e i cavi elettrici. Hanno danneggiato anche le attrezzature per i bambini portatori di handicap: non ci sono parole per definire la nostra delusione. Siamo esasperati e sconfortati, ma non possiamo fermarci”.