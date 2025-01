Piazza Pino Puglisi presa di mira dai vandali. Un risveglio poco piacevole per i cittadini di Brancaccio. Due dei lampioni che illuminano il giardino circostante la statua del martire sono stati distrutti, suscitando l’indignazione della comunità locale e del presidente del centro Padre Nostro, Maurizio Artale.

La nota di Artale

In una nota ufficiale, Artale ha denunciato l’accaduto, sottolineando come, nonostante la presenza di cinque telecamere di sorveglianza nella zona, i vandali continuino ad agire impuniti. “Ogni santo giorno un gruppo di adolescenti scorrazza sul marciapiede con bici elettriche e motorini, senza curarsi delle persone adulte che li osservano”, ha dichiarato Artale, evidenziando la preoccupazione delle famiglie che vivono nei pressi della piazzetta.

Nonostante ci siano a presidiare il luogo del martirio del Beato Giuseppe Puglisi ben 5 telecamere – scrive Artale-, i soliti barbari hanno rotto due lampioni che illuminano il giardino che circonda la statua del beato. Ogni santo giorno un gruppo di adolescenti scorrazza sul marciapiede con bici elettriche e motorini impennando, inseguendosi, non curanti di tutte le persone adulte che li guardano. Il sottoscritto più volte ho chiamato le Forze dell’Ordine, ma nulla di fatto è successo. Prima mi rispondevano che non potevano sequestrare i mezzi perché non c’erano i divieti, adesso, da più di un anno, il Comune ha fatto istallare i divieti ma nulla è cambiato”.

“A quali famiglie appartengono questi adolescenti?”

“È possibile – si chiede Artale – che un manipolo di adolescenti metta sotto scacco circa 70 famiglie che si affacciano sulla piazzetta? A quali famiglie di sgherri appartengono? Perché tutti li temono? Non sarebbe arrivato il tempo di identificarli e scoprire perché si sentono “intoccabili ed impunibili”? Questi adolescenti frequentano la scuola? Credo che si debba indagare sistematicamente su tutta la questione. Entro domani sera verranno ripristinati i due lampioni rotti e speriamo che le 5 telecamere questa volta possano identificare i responsabili per assicurarli alla giustizia”.

“Ad aprile inizieranno i lavori di riqualificazione di piazzetta Beato Padre Pino Puglisi grazie al progetto che il centro di accoglienza Padre Nostro ha presentato alla struttura di missione, che lo ha finanziato. Noi continueremo a lavorare per rendere sempre più bello e accogliete questo piccolo lembo di terra che ha accolto e abbracciato il corpo esanime del Beato Giuseppe Puglisi in attesa. Che ognuno faccia la sua parte per custodirlo”.