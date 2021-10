il 12 ottobre con la performance "set you free"

La compagnia Raizes Teatro invitata a Vienna al Forum dei Diritti fondamentali 2021 dell’Ue

Il 12 ottobre porterà in scena la performance “Set you free”

Il fondatore di Raizes Teatro, Alessandro Ienzi: “Racconteremo una storia importante e difficile”

La compagnia paladina dei diritti umani Raizes Teatro, fondata da Alessandro Ienzi, avvocato del Foro di Palermo, non si ferma e prosegue la sua crescita inarrestabile portando la propria voce all’estero.

Completamente autoprodotta, la rilevante realtà teatrale ha appena concluso la tournée nazionale in supporto di Patrick Zaki, quattro appuntamenti nelle piazze di Palermo, Napoli, Roma e Bologna.

L’invito a Vienna

Ma lo sguardo è già a Vienna, dove la compagnia è stata invitata al Forum dei Diritti fondamentali 2021 dell’Unione Europea, che si svolgerà l’11 e il 12 ottobre nella capitale austriaca al Vienna City Hall alla presenza dei massimi rappresentanti di ONU, Unione Europea, Facebook e UEFA.

La performance “Set you free”

Il 12 ottobre, al Vienna Rathaus, nel corso del più importante evento europeo sui diritti umani, organizzato dalla Fundamental Rights Agency, Raizes Teatro porterà in scena “Set you free”, la performance dedicata alle sfide sui diritti umani che l’Unione Europea deve affrontare ed è supportata da Avant-GardeLawyers, NGO con sede a Parigi, che offre assistenza legale agli artisti privati della libertà di espressione.

Il Forum sui diritti umani

Il Forum è un evento ibrido che offrirà 145 diverse sessioni tra workshop e dibattiti in cui confrontarsi sulle sfide più urgenti in materia di diritti umani. Le sessioni, oltre che a Vienna, avranno luogo a Strasburgo, Ginevra, Varsavia, Lubiana e Oslo e saranno trasmesse online. Presenti più di 500 oratori da tutto il mondo che discuteranno su cosa è necessario fare per promuovere e proteggere i diritti umani nell’UE.

La connessione tra arte e diritti umani

Parte integrante del Forum sono decine di esibizioni d’arte dal vivo di musicisti, poeti, comici e artisti, che metteranno in evidenza la connessione unica tra arte e diritti umani. In questo contesto si inserisce l’invito a Raizes Teatro, che si è assunta la responsabilità di raccontare ciò che ci fa vergognare di esseri umani con risultati riconosciuti a livello internazionale.

Presenti a Vienna pure il presidente austriaco Alexander Van der Bellen, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, il vicepresidente per i valori e la trasparenza della Commissione europea Vera VěraJourová e il sindaco e governatore di Vienna Michael Ludwig, che apriranno il forum insieme a Michael O’Flaherty, direttore dell’Agenzia dell’UE per i fondamentali Diritti e presidente del Forum.

I rappresentanti delle principali aziende tecnologiche mondiali – come Facebook, Twitter e Mozilla Foundation – discuteranno di come possono proteggere e promuovere meglio i diritti umani, mentre i rappresentanti dell’UEFA parleranno di diritti umani e sport.

La cerimonia conclusiva

La cerimonia conclusiva si avvarrà dei contributi di La Dunja Mijatović, Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa; Eamon Gilmore, rappresentante speciale dell’Unione europea per i diritti umani; Agnès Callamard, Segretario Generale, Amnesty International; Emily O’ Reilly, Mediatore europeo; Christos Giakoumopoulos, Direttore Generale dei Diritti Umani e dello Stato di Diritto del Consiglio d’Europa.

“Una storia importante e difficile”

“Il connubio tra arte e diritti umani è una esplorazione unica che consente di approfondire le dinamiche dell’animo umano e le interazioni, tra esseri umani e con il mondo – spiega Ienzi –. Raizes è ad oggi una delle massime espressioni artistiche europee per profondità e integrazione, per coraggio e composizione. A Vienna andranno in scena performer giovanissimi poco più che ventenni, alcuni giunti in Italia come minori non accompagnati. Condivideremo il Forum con le massime personalità dell’ONU, dell’UE, di Facebook e dell’UEFA. Racconteremo una storia importante e difficile.”