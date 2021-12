IL CANTIERE DOVEVA CONCLUDERSI IL 31 OTTOBRE

La rambla di via Emerico Amari, a Palermo, non è ancora completata. L’area, nella quale insiste un cantiere da fine agosto, doveva essere liberata entro il 29 ottobre.

Successivamente sono subentrati alcuni ritardi, causati da lavori esterni eseguiti all’interno del perimetro. Fra questi alcuni interventi di potenziamento della fibra ottica. Elemento rappresentato ai nostri microfoni dal vicesindaco Fabio Giambrone e dall’assessore Sergio Marino per giustificare lo slittamento dei lavori. Gli esponenti della Giunta Orlando, durante un’intervista realizzata il 3 novembre, avevano palesato un termine di quindici giorni per la conclusione del cantiere. Limite temporale non rispettato, alla luce dello stato dell’arte.

La rambla di via Amari: parola ai residenti (VIDEO)

Sulla questione, è intervenuto durante la nostra live l’esponente del comitato civico “Amari Cantieri” Francesco Raffa. “Rappresentiamo, ancora una volta, il fatto che i lavori a Palermo, anche quelli in economia, richiedano tanto tempo. E siamo qui, ad un mese dalle parole di Giambrone e Marino, a parlare di quest’opera ancora incompleta

Un progetto che prevedeva l’inserimento di una rosa dei venti, all’interno dello spiazzale di fronte al Porto. Un’opera che andava colorata ed adornata con ulteriori elementi decorativi. “So che deve nascere una rosa dei venti, come sarà non è dato saperlo – dichiarava Raffa -. Questi sono disagi marginali rispetto a quelli subiti per tanti anni con l’anello ferrovario. Lavori iniziati nel 2016, con sette proroghe dell’ordinanza. Quest’area è stata liberata dai lavori e, nell’ambito della riqualificazione dell’area, si perde del tempo. Si parlò di Rambla a Palermo in un’ordinanza dell’aprile 2019, nella quale c’era scritto che entro il mese di luglio dello stesso anno avremmo avuto l’opera. Limitandoci al presente, abbiamo già un mese di ritardo”.

Il progetto

La “rambla” interconnetterà il Porto con il centro città, attraverso un tappeto d’asfalto colorato ed adornato con panchine ed aree ristoro. La consegna del cantiere doveva avvenire entro il 31 ottobre ma, per motivi tecnici e ritardi vari, è slittata ad oggi di un mese rispetto alla tabella di marcia. Interventi di riqualificazione urbana che saranno un elemeneto attrattivo per turisti e cittadini del capoluogo siciliano.

Ad oggi però ad adornare l’area c’è solo l’ennesimo cantiere. Un pugno in un occhio per chi arriva in città dal mare e per tutte quelle attività commerciali che sono costrette ad attendere ancora per la conclusione dei lavori.