La denuncia dei cittadini

In Corso Tukory il maltempo degli ultimi giorni ha causato la caduta di alcuni rami sulla strada, creando disagi alla circolazione e potenziali pericoli per i passanti. L’episodio, avvenuto il 23 dicembre a causa di una forte perturbazione abbattutasi sulla città, ha portato alla mobilitazione di alcuni residenti, preoccupati per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini.





Le parole di un abitante di Corso Tukory

“Nonostante la tempestiva segnalazione alle autorità competenti – racconta a BlogSicilia.it un cittadino – i rami sono rimasti sulla carreggiata per diverso tempo, rendendo necessario un intervento spontaneo da parte degli abitanti della zona. I cittadini, armati di buona volontà, hanno provveduto a spostare i rami sul marciapiede, cercando di liberare almeno parzialmente la strada per permettere il passaggio di veicoli e pedoni.

Non potevamo aspettare ancora – continua a raccontare l’uomo – Il traffico era completamente bloccato e c’era il rischio che qualcuno si facesse male. Abbiamo deciso di agire per senso civico, anche se non spetterebbe a noi farlo. È inaccettabile – conclude – che non ci sia un pronto intervento in situazioni come questa. Se non fosse stato per noi, il disagio sarebbe continuato per ore, se non giorni”.

Maltempo a Palermo, alberi caduti sulle auto e voragini per strada

Alberi caduti sulle auto e voragini che si sono aperte in strada. Il maltempo continua a provocare disagi a Palermo e Provincia. In 24 ore i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 50 interventi.

Durante la notte alcuni alberi sono caduti in via Aragona danneggiando 4 autovetture. Un altro albero è caduto in via Gino Zappa allo Zen danneggiando un’auto. Altri alberi caduti in provincia sulla strada statale 643 in territorio Polizzi Generosa.

La strada è sprofondata in via Crispi nei pressi del molo Santa Lucia. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale e la protezione civile. Tanti gli interventi per allagamenti e auto impantanate come per cornicioni e tabelloni pubblicitari pericolanti.

