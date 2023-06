Rap approva il bilancio 2021, utili per 380mila euro

Dopo Vasco, Palermo si prepara al concertone di Radio Italia, strade chiuse e stop a Ztl, rivoluzione al traffico

Il Comune ha diramato l’ordinanza che predispone le limitazioni al traffico veicolare in alcune piazze e vie per il 29 e 30 giugno in occasione del concertone di Radio Italia Live in programma venerdì prossimo al Foro Italico a partire dalle 20.40.