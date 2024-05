Cisl e Fiadel firmano proroga fino al 4 giugno. Uil e Cgil dicono no

Si avvicina il primo giorno di lavoro per i 46 nuovi autisti della Rap. L’azienda sta procedendo alla registrazione dell’esito delle visite mediche. Un iter che richiederà alcuni giorni. Tempo necessario ad eseguire gli adempimenti tecnici legati ai contratti di lavoro. Il periodo di formazione inizierà così lunedì 26 maggio (e non il 21 come annunciato in precedenza). Così come previsto dalla delibera votata in Giunta Comunale sul piano di risanamento di Rap, le assunzioni saranno al momento soltanto a tempo determinato con un contratto semestrale. Lasso temporale al termine del quale ci dovrebbe essere la tanto attesa stabilizzazione.

Attesa per la fase due della raccolta differenziata

I 46 nuovi autisti avranno l’onere di partecipare attivamente al secondo step della raccolta differenziata, la quale si dovrebbe espandere alla Zona Nord della città. In quartieri come Mondello ed Addaura sarà infatti inserito il meccanismo del porta a porta. Una manovra che interesserà nel suo complesso circa 200.000 abitanti e che sarà necessaria ad alzare le pessime percentuali del capoluogo siciliano sul riciclo dei rifiuti, ben al di sotto del 20%. Ci sarà ancora da attendere invece per l’arrivo dei primi 106 operatori ecologici. Fino ad allora, l’azienda dovrà continuare a fare di necessità virtù, ricorrendo a straordinari e doppi turni del personale attualmente in servizio. Ovvero, quelli che sono stati ribattezzati sotto la voce di “progetti di produttività“.

Sindacati spaccati sul rinnovo dei progetti di produttività

Fatto sul quale i sindacati di Rap rimangono ancora spaccati. Cgil e UilTrasporti non hanno infatti firmato l’ennesima proroga dei progetti di produttività. “Ribadiamo il nostro “no” perchè i progetti di produttività continuano ad andare in deroga al rispetto delle leggi in materia di lavoro e sicurezza – chiarisce Riccardo Acquado, rappresentante in azienda della Cgil -. Si protrae oltre il consentito l’orario di lavoro, in barba all’ammontare delle ferie arretrate, di cui la maggior parte del personale non riesce a fruire. Il riposo psicofisico è importante tanto quanto il voler guadagnare di più”.

Rimangono di diverso avviso sia Fiadel che Cisl. I rappresentanti sindacali delle sigle hanno concesso un’ulteriore proroga fino al 4 giugno. Termine esteso al 30 giugno per le attività all’interno della discarica di Bellolampo. Un “si” arrivato al tavolo aziendale tenuto in questi giorni con il presidente Giuseppe Todaro. Momento di confronto nel quale però i sindacati in questione hanno chiesto nuovamente un incontro con il sindaco sul rinnovo dei contratti di servizio. A tal proposito, l’esponente del CdA di Rap avrebbe comunicato di aver già contattato gli uffici del Comune, rimanendo così in attesa della data di convocazione.