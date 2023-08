Todaro: "Dal 2024 estenderemo servizio a tutta la città"

Parte il piano di Rap per tenere pulite le strade del centro di Palermo. L’azienda partecipata che si occupa della raccolta dei rifiuti e del servizio di pulizia ha messo in campo un nuovo programma sperimentale che prevede l’utilizzo di alcune idropulitrici e dei cosiddetti “gluton“, ovvero strumenti utilizzati per aspirare la spazzatura presente sulla sede stradale. L’obiettivo è chiaro: eliminare lo sporco e i cattivi odori dal salotto della città, in modo da offrire un’immagine migliorata a tutti i turisti che frequentano i luoghi storici presente nel quadrante centrale del capoluogo siciliano.

Idropulitrici in campo in centro







Un programma avviato questa mattina ai Quattro Canti alla presenza delle maestranze di Rap. Durante i lavori di pulizia, gli operatori ecologici hanno utilizzato due idropulitrici acquistate a noleggio dall’azienda di piazzetta Cairoli. In questa prima fase infatti, il piano partirà in maniera sperimentale con una spesa di circa 40.000 euro all’anno. Le aree coinvolte saranno quelle del centro e delle borgate marinare quali Mondello e Sferracavallo. “Da oggi inizia il programma che abbiamo già sviluppato sulla pulizia del centro storico e delle borgate marinare – ha dichiarato il presidente Giuseppe Todaro -. Al di là dello spazzamento meccanico, queste macchine contribuiranno a pulire le strade, cosa che perora è mancata. Nonostante le difficoltà che ha Rap, non vogliamo trascurare l’immagine di questa città. Stiamo concentrando le attività al fine di raggiungere questo obiettivo“.

Obiettivo: migliorare l’immagine della città

Il risultato da raggiungere appare chiaro: eliminare per quanto possibile sporco e cattivi odori dalle aree più frequentate dai turisti, in modo da fornire un’immagine migliore della città ai visitatori. Anche se, annuncia l’esponente della Partecipata di piazzetta Cairoli, è quello di estendere il piano al più presto. “Con riguardo alla pulizia, sarà avviato in centro storico e nelle borgate marinare. Questo ci permetterà di destinare risorse dello spazzamento meccanico verso altre aree della città. Per il lavaggio delle strade, sul 2024, stiamo programmando di estendere il servizio a tutta la città con il nuovo piano industriale. Ciò non perchè ci sia un cittadino di Serie A e Serie B, ma esclusivamente per il motivo che il biglietto da visita per questa città, soprattutto in estate, è questo”.

Impiegati gluton ed installati nuovi cestini

Durante le operazioni odierna, è stata effettuata la pulizia di via Maqueda e di corso Vittorio Emanuele attraverso il ricorso alle idropulitrici e allo spazzamento meccanico. Inoltre, gli operatori Rap hanno utilizzato dei gluton, ovvero degli apparecchi elettronici destinati ad aspirare la spazzatura presente a bordo strada. E proprio quella della tutela del decoro urbano è l’altra battaglia intrapresa dall’azienda. A tal proposito, i lavoratori di Rap hanno installato sei nuovi cestini. Un antipasto di quello che sarà il potenziamento di tali strumenti, attraverso il futuro bando da 6000 nuovi elementi di arredo urbano, da acquistare su uno o più lotti. Elemento, anch’esso, già inserito nel prossimo piano industriale.