L'esito del vertice a Palazzo Galletti

C’è l’accordo in casa Rap per la proroga dei progetti di produttività. Una fumata bianca largamente annunciata già questa mattina e che ha trovato concretizzazione nel vertice tenuto a piazzetta Cairoli fra il management della società guidata da Giuseppe Todaro e le sigle dei lavoratori. Patto di non belligeranza prolungato fino al prossimo 8 aprile, in attesa che, per allora, le pratiche per le assunzioni dei 46 nuovi autisti siano già completate. Procedura che doveva essere completata entro fine febbraio ma che ha subito un rinvio per consentire il completamento del piano di risanamento. Novità anche sul fronte dell’altro concorso, ovvero quello relativo ai 306 nuovi operatori ecologici. E’ stata infatti fissata la data per la prova scritta per gli oltre 18.000 partecipanti. L’esame si terrà il prossimo 29 aprile.

L’incontro fra Rap e i sindacati

A parlare dell’esito dell’incontro sono i rappresentanti sindacali di Cgil, Uil e Fiadel. Sigle dei lavoratori che, scrivono in un comunicato, “hanno dato la propria disponibilità alla sottoscrizione della proroga degli accordi di produttività fino alla data dell’8 aprile 2024”. Data nella quale le parti “dovranno riunirsi per avere contezza sullo stato d’avanzamento della procedura della proposta di risanamento e, di conseguenza, per la definizione delle assunzioni dei 46 autisti”.

Qualche settimana dopo, ovvero il 29 aprile, è stata fissata la prova scritta per l’assunzione dei 306 nuovi operatori ecologici. Esame nel quale, dicono i sindacati, si procederà “con la scrematura della graduatoria dei primi 4000 idonei. Le operazioni verranno espletate presso la struttura del Saracen di Isola delle Femmine”. Novità anche sul fronte del Pef Tari definitivo da inviare al Consiglio Comunale per l’approvazione. Secondo quanto dichiarato dai sindacati, a giorni uscirà il documento finale da parte della SRR. Un dato atteso un po’ da tutto il mondo politico a Palazzo Comitini visto che dallo stesso dipenderà l’aliquota relativa alla prossima tassa sui rifiuti.