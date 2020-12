Le indagini condotte dai carabinieri

Sempre in tre armati di pistola sono entrati nel negozio di abbigliamento e scarpe Globo di via Lanza di Scalea. L’ennesimo colpo di una banda che in questi ultimi mesi ha messo a ferro e fuoco la zona dello Zen, di via San Lorenzo fino a via dei Cantieri.

Anche questa volta hanno fatto irruzione quasi ad orario di chiusura.

A volto coperto si sono diretti alle casse e sotto la minaccia di una pistola si sono fatti consegnare circa 8 mila euro. L’incasso della giornata. Poi come sono entrati sono spariti facendo perdere le proprie tracce.

Sono intervenuti i carabinieri che hanno iniziato le indagini per dare un volto, un nome e cognome ai tre giovani che potrebbero avere messo a segno diversi colpi in zona. Tutti con la stessa modalità.

I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e sentito i testimoni e gli impiegati. Sono intervenuti anche gli esperti per cercare delle tracce utili per risalire agli autori.