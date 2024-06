Tre turisti danesi sono stati picchiati e rapinati la scorsa notte in via Venezia a Palermo. I tre che avevano trascorso la serata e la notte tra i locali del centro storico sono stati avvicinati da alcuni giovani che li hanno picchiati e rapinati. Dal racconto delle vittime pare che questi abbiano prima trascorso del tempo insieme ai giovani immigrati, molti dei quali trascorrono la giornata nelle vie a ridosso di via Maqueda. Poi è scattata la rapina. Il gruppo di giovani ha portato via i portafogli, soldi e i cellulari. I tre sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Sono intervenuti i carabinieri che hanno iniziato le indagini attraverso il racconto delle vittime e le immagini dei sistemi di videosorveglianza che si trovano in zona.

La rapina al molo

Avrebbe rapinato una turista al molo trapezoidale a Palermo e un giovane che passeggiava vicino alla villetta e all’istituto di padre Messina. Le urla di una delle vittime ha fatto scattare l’allarme e l’inseguimento che ha portato all’arresto di un giovane di 32 anni. A lanciare l’allarme è stata la donna sarebbe stata minacciata con una bottiglia di vetro dal giovane. La vittima sarebbe anche riuscita a prendere lo smartphone e scattare una foto al suo aggressore che nel frattempo è fuggito cercando di fare perdere le proprie tracce. La turista ha iniziato ad urlare e attirare l’attenzione dei poliziotti in servizio nella zona. Poco prima lo stesso indagato avrebbe minacciato e rapinato un giovane che si trovava nella zona del Foro Italico.

Turista tedesco aggredito e rapinato in via Roma

Qualche settimana fa due giovani hanno aggredito e picchiato un turista tedesco in via Roma all’altezza di via Bologna a Palermo. I due hanno bloccato la vittima con una scusa e poi sono passati alle mani. Hanno bloccato l’uomo e gli hanno rubato lo smartphone. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno sentito la vittima e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza che ci sono nelle strade nella zona dell’aggressione