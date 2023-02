Il colpo in un’attività di corso Finocchiaro Aprile

Rapina un negozio della catena Ferdico in corso Finocchiaro Aprile ma all’uscita trova carabinieri e polizia. Un uomo è stato arrestato per aver tentato il colpo all’interno dell’esercizio commerciale, a pochi passi dal palazzo di giustizia. Quando il rapinatore è stato bloccato in mezzo alla folla addosso aveva ancora il bottino.

L’irruzione

L’uomo ha fatto irruzione nel negozio e si è diretto, con il volto parzialmente coperto, verso una cassa. Avrebbe minacciato un dipendente e si sarebbe fatto consegnare i contanti. Poi la fuga. Ma fuori ad aspettarlo c’erano i militari della stazione Palermo Olivuzza e gli agenti dell’ufficio prevenzione generale della questura. L’uomo è stato quindi bloccato e accompagnato in caserma per accertamenti.

Sospetto per altre rapine

Il sospetto è che l’indagato possa essere l’autore di altri colpi subiti dal negozio nei mesi scorsi. La scorsa settimana quattro rapinatori avevano preso di mira il negozio Serena detersivi che si trova all’angolo tra viale Strasburgo e via Principe di Pantelleria. In quell’occasione due erano rimasti fuori, a bordo di uno scooter, mentre altri due avevano tentato il colpo. Per loro sfortuna, però, all’esterno del punto vendita c’erano i Falchi della polizia che hanno arrestato due ragazzi di 19 e 21 anni.

La rapina al supermercato

Appena qualche giorno fa altra rapina ai danni del supermercato Sisa a Palermo in viale della Resurrezione. In due a volto coperto e armati di coltello hanno minacciato i dipendenti alle casse e si sono fatti consegnare i soldi. Il colpo è avvenuto mentre c’erano i clienti che stavano facendo acquisti. I due poco dopo sono fuggiti a bordo pare di uno scooter. Non appena i rapinatori si sono dati alla fuga, i dipendenti hanno chiamato gli agenti di polizia che hanno iniziato le indagini per cercare di individuare i due giovani. Sono state raccolte le testimonianze dei dipendenti e di alcuni clienti e sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.