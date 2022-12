Indagini in corso

Rapina ad un supermercato a Palermo. Un uomo armato di pistola ha fatto irruzione nell’esercizio Hard discount di via Beato Angelico. Si è diretto verso le casse e ha portato via i soldi che si trovavano nei cassetti. Il bottino è da quantificare.

Sul posto la polizia

L’uomo pochi minuti dopo è scappato via. Sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno acquisito e immagini dei sistemi di videosorveglianza. Le indagini per risalire all’autore del colpo sono condotte dalla squadra mobile.

Furto all’ospedale Cervello

Anche un furto nel reparto di ginecologia dell’ospedale Cervello a Palermo. A chiamare gli agenti di polizia un’infermiera a cui qualcuno durante l’orario delle visite ha portato via la borsa che era conservata nell’armadietto.

Indagini della polizia

Il ladro è entrato nella stanza dove ci sono gli armadietti del personale ha forzato il lucchetto e ha portato via la borsa con dentro soldi e documenti. Sono in corso indagini da parte dei poliziotti.

Il furto dell’auto e l’incidente

Hanno rubato un’auto, ma la fuga è finita in una carambola tra auto e infine contro un palo. Protagonisti due ladri di automobili e che si è conclusa in via Galletti, nella zona di via Messina Marine. Una fuga, quella dei due giovani, che è durata poco. L’auto che avevano rubato è finita contro un palo della luce e nell’urto sono state coinvolte altre due vetture, che erano parcheggiate a pochi metri di distanza e sono state danneggiate dall’urto. Non si ha ancora tracce dei giovani che hanno rubato l’auto: indagini da parte dei carabinieri. L’incidente nella “strada della paura” nel palermitano, auto finisce contro palo e il conducente ne esce miracolato. Ennesimo incidente in via Galletti la strada che da via Messina Marine porta a Villabate. I due ladri con l’auto prima è finito contro un palo e poi su altre tre vetture. Uno scontro violento che stavolta non ha provocato feriti. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per accertare le responsabilità e i carabinieri. Il traffico nella zona è rimasto bloccato. In base ai primi accertamenti l’auto risulta rubata. Il furto era stato già denunciato prima c he avvenisse l’incidente.