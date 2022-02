Intervento della scientifica

Un uomo è stato rapinato in casa a Palermo in via Gaetano Amoroso non distante da via Piave. Alcuni rapinatori sono entrati nell’abitazione della vittima e gli hanno portato via soldi e oggetti preziosi.

E’ successo ieri sera. Dopo il colpo l’uomo ha chiamato la polizia. Sono intervenute i poliziotti delle volanti e gli agenti della scientifica per eseguire i rilievi e cercare tracce utili per risalire ai malviventi.

Rapina al supermercato Paghi Poco in via Eugenio L’Emiro

Rapina al supermercato Paghi Poco in via Eugenio L’Emiro a Palermo, In quattro armati sono entrati nell’esercizio commerciale e hanno minacciato i cassieri facendosi consegnare l’incasso.

Il bottino è di alcune migliaia di euro. Una volta ripulite le casse i malviventi sono fuggiti via. Forse ad attenderli fuori c’era un complice a bordo di una vettura. Subito dopo il colpo i dipendenti hanno chiamato il numero di emergenza 112 e sono arrivati gli agenti di polizia che stanno conducendo le indagini per risalire agli autori. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Il colpo in farmacia in via Leonardo da Vinci

Un uomo è entrato armato di scalpello e ha rapinato la farmacia Virga di via Leonardo da Vinci. Ha minacciato i dipendenti poi ha aperto una delle casse, ha preso i contanti ed è scappato, forse grazie a un complice che lo attendeva fuori a bordo di uno scooter. L’uomo vestito di scuro, armato di scalpello e con il volto coperto da un fascia collo.

Al termine del colpo, durato meno di due minuti, il rapinatore è riuscito a svuotare una cassa portando via i soldi in cassa. Poi la fuga. I dipendenti hanno chiamato il numero d’emergenza 112 chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Sono intervenuti gli agenti della volanti di polizia che hanno ascoltato il racconto dei presenti e acquisito le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso qualche dettaglio utile per le indagini.

Gli ultimi colpi alle farmacie

Le ultime rapine ai danni delle farmacie della città risalgono a metà dicembre. Nel mirino la farmacia Ciancio di via Isidoro La Lumia, la Farmacia della Fiera di via Rabin e la parafarmacia Minore di via dei Cantieri.

A inizio febbraio però la polizia ha fermato una quarantenne accusato di due colpi, uno in via Cavour e uno in via Libertà. L’indagato è stato rintracciato e riconosciuto dai Falchi della polizia mentre passeggiava per le strade di Ballarò. Il sospetto è che l’uomo possa essere l’autore di altre rapine simili.