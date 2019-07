Si intitola “Re minore” il nuovo lavoro del noto regista burgitano Giuseppe Ferlito, e arriva a tre anni dall’apprezzatissimo “Internet”, film dedicato alla rete e ai suoi pericoli (nel cast, tra gli altri, Remo Girone e Ricky Tognazzi).

Venerdì 19 luglio alle ore 11 presso la Sala Blasco del Comune di Sciacca si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del film con la presenza del regista e degli attori.

Questa volta protagonista sarà la provincia di Agrigento: Burgio, Caltabellotta, Sciacca, Chiusa Sclafani e tante altre città limitrofe. Dietro la macchina da presa il regista, da sempre innamorato della sua terra, non perde occasione per farla conoscere al mondo.

Laureato in architettura, frequenta da ragazzo la Bottega Teatrale di Vittorio Gassman. Ma il salto sul grande schermo arriva nel 1998 col film “Femmina” interpretato da Roberto Farnesi e Monica Guerritore

Dal 1990 inizia l’esperienza come insegnante di cinema, presso il Videolaboratorio del Cinema Spazio Uno di Firenze, la Mediateca Regionale Toscana, e la provincia di Firenze. Nel 1994, insieme a un gruppo di appassionati, fonda la Scuola di Cinema Immagina, di cui è docente e direttore artistico.

Re minore è di genere grottesco, poetico ambientato in Sicilia. La musica è il cuore pulsante della storia che coinvolge Mimí, musicista sperimentale tornato in Sicilia per rinnovare la sua arte.

Nel confronto artistico tra il protagonista Mimi e Corona, il suo vecchio maestro di musica, s’innesca la metafora della doppia anima della Sicilia, quella antica e quella moderna.

Le riprese del film avranno inizio lunedì 22 luglio e dureranno per l’intera estate. Un cast di attori formidabile, scelti tra talenti siciliani e non solo, fra i quali Letizia Toni, Gabriele Ferrantelli, Vincenzo Catanzaro, Nicola Puleo e Santo D’Aleo.