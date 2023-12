Traguardo prestigioso per l'albergo di Rocco Forte Hotels

Dicembre 2023 segna l’encomio dall’Italia, primo paese europeo e secondo nella graduatoria assoluta delle venti migliori nazioni per i lettori di Condé Nast Traveler. Villa Igiea e Palermo, insieme alle produzioni cinematografiche internazionali, tra le città da scoprire insieme a Firenze, Venezia, Milano e Roma.

I votanti alla 36ma edizione del sondaggio “Readers’ Choice Awards” del magazine sono stati 526.518 lettori che si sono espressi sulle esperienze di viaggio, gli hotel più amati, compagnie aeree e di navigazione, evidenziando una tendenza al viaggio più approfondita e in destinazioni, spesso più remote, da anni nella lista dei desideri delle località da visitare.

Il podio 2023, Italia seconda e spicca Villa Igiea

Podio 2023 con il primo posto assoluto assegnato al Giappone, seguito al secondo posto dall’Italia dove spiccano Palermo e Villa Igiea. Il Belpaese si conferma una destinazione unica grazie alla ricchezza del suo territorio e conquista la prima posizione tra i dieci paesi europei inseriti nella graduatoria dei venti che compongono la lista 2023: Italia, Francia, Austria, Regno Unito, Germania, Norvegia, Portogallo, Spagna, Irlanda e Grecia.

Grincini, “Grazie all’apertura di Villa Igiea, Palermo amplia interesse”

“Questo riconoscimento conferma l’importanza dell’asset Italia nel corollario delle destinazioni d’eccellenza. Paese amato per cultura, arte, tradizioni e patrimonio enogastronomico, oltre alle città da sempre più visitate, custodisce al suo interno gemme come Palermo: grazie all’apertura di Villa Igiea, dimora fondata dalla famiglia Florio e ora indirizzo Rocco Forte Hotels, la città ha rinforzato il proprio posizionamento a livello internazionale, amplificando la portata di interesse per la destinazione Sicilia nella sua interezza”, commenta Anna Gricini, direttrice Sales e Marketing della compagnia alberghiera.

Cosa ha scritto Condé Nast Traveler

Ecco un estratto di cosa ha scritto Condé Nast Traveller sulla seconda posizione dell’Italia e del ruolo di Villa Igiea. “Come ha dimostrato il popolare diario di viaggio della CNN di Stanley Tucci, non ci sono abbastanza giorni all’anno per scoprire tutta la dolce vita che l’Italia ha da offrire. Oltre ai punti caldi di Firenze, Venezia, Milano e Roma, il paese è benedetto da villaggi apparentemente infiniti e città sottovalutate da esplorare e di cui innamorarsi. La straordinariamente restaurata Villa Igiea di Palermo, ad esempio, ha riportato il prestigio in Sicilia che sta ancora sfruttando il suo ruolo in The White Lotus della HBO, mentre Bergamo e Brescia, due ex rivali che sono stati epicentri della prima pandemia, hanno messo da parte le loro differenze”.