Si è concluso il recupero della carcassa dell’elicottero rimasto alle pendici di un costone roccioso, dopo l’incidente avvenuto dieci giorni fa nelle campagne di Collesano, in provincia di Palermo.

L’operazione con il supporto dell’elicottero dei vigili del fuoco Drago 68, è stata resa ancora più difficoltosa dalla aerografia del terreno, particolarmente scosceso.

L’elicottero dei vigili del fuoco ha agganciato e sollevato con una braga speciale lunga 31 metri il relitto e ha provveduto a portarlo in una zona sicura.

Il mezzo è stato restituito alla società proprietaria del mezzo. L’elicottero era impegnato nell’appalto di consolidamento del costone roccioso in via Isnello. Nel corso delle opere una delle pale è finita contro la montagna e l’elicottero è caduto. Miracolosamente non ci sono stati feriti gravi.