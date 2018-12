La riunione del Provveditorato Opere Pubbliche

Si è riunito oggi il comitato tecnico amministrativo del Provveditorato Opere Pubbliche Sicilia e Calabria, sede di Palermo per l’approvazione del progetto per lo studio scientifico dei lavori di manutenzione e conservazione della “Cattedrale Santa Vergine Maria Assunta” di Palermo.

Si tratta di un finanziamento, inserito nella finanziaria 2016, del Ministero dei beni Culturali unitamente con il Ministero delle Infrastrutture.

Il progetto è stato redatto da un pool di professionisti, per la parte architettonica dall’Architetto Maurizio Rotolo, dell’Ingegnere Salvatore Oddo per la parte strutturale e dell’Architetto Giovanna Monorchio per la componente della sicurezza.

Hanno relazionato nella lunga mattinata il professorMario Di Paola per la parte strutturale e il Professor Giovanni Fatta per la parte architettonica dello studio scientifico.

Entro fine dicembre sarà organizzata a Palermo, in presenza del Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prof. Donato Carlea e della Regione Siciliana, del Comune Di Palermo, dell’Autorità Ecclesiastiche, Civili e Militari e dell’Università, la presentazione ufficiale del progetto di recupero e restauro dei tetti della Cattedrale, ma sarà anche occasione per presentare un’opera editoriale, un pregiato volume che conterrà gli studi, le indagini e le foto del grande progetto.

Il book sarà realizzato dal Provveditorato Opere Pubbliche Sicilia E Calabria con il coordinamento dello studio scientifico del Cavaliere Giulio Verro e dal curatore ed Editore del Gruppo Panastudio dott. Francesco Panasci.

Da oggi si potrà dire che la cattedrale di Palermo, dopo l’ultimo studio realizzato con la canna metrica negli anni 50 dall’Architetto Zanca, avrà un dossier documentale di precisione millimetrica realizzato con laser scanner dal Dipartimento Architettura dell’Università di Palermo.