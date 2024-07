È polemica per il disegno di legge della deputata di Forza Italia Luisa Lantieri che prevede l’introduzione di una forma di reddito di cittadinanza su base regionale. La proposta, contenuta in un ddl presentato il 6 giugno scorso all’Assemblea Regionale Siciliana, ha suscitato reazioni contrastanti all’interno della maggioranza.

Reazioni della maggioranza

In particolare, è stato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani a bollare l’iniziativa come “del tutto personale, non concordata con il partito”. Anche il capogruppo di Forza Italia all’Ars, Stefano Pellegrino, ha preso le distanze specificando che la proposta della Lantieri non rispecchia la posizione del partito che ha votato per l’abolizione del reddito di cittadinanza nazionale.

Difesa del M5S

La senatrice del M5S Ketty Damante ha invece difeso la misura. “Avevano cancellato il reddito di cittadinanza perché consideravano i percettori un popolo di divanisti che non volevano lavorare. Ora, in Sicilia ci ripensano e l’onorevole di Forza Italia Lantieri chiede di reintrodurlo con un provvedimento regionale. Gli scricchiolii della maggioranza dimostrano tutta la sua schizofrenia, che ora scopre la povertà”, è quanto afferma in una nota la senatrice M5s in Commissione Bilancio Ketty Damante. “Oggi – aggiune – senza il reddito e con un misero assegno di inclusione che lascia fuori minori e fragili, la povertà assoluta coinvolge oltre 5 milioni di persone”.

Critiche al governo

“Questo Governo ha fatto propaganda sulla pelle dei più deboli, tagliando misure essenziali per la tenuta sociale del Paese. Non si possono ignorare intere fasce di popolazione senza prevedere un welfare in grado di sostenerle in una fase di crisi e povertà. La povertà non si cancella facendo tagli lineari, e la richiesta dell’onorevole di Forza Italia in Sicilia Lantieri di reintrodurlo ne è la prova. Anziché manovrare in Europa per una poltrona in più, il Governo si occupi seriamente dei redditi degli italiani e del lavoro”, conclude.

Reazione del M5S

I 5 Stelle, che furono i promotori del reddito di cittadinanza, hanno da subito cavalcato l’iniziativa, sottolineando come anche nella maggioranza di centrodestra ci si stia rendendo conto dell’utilità del reddito di cittadinanza. Il capogruppo M5S Ars Antonio De Luca ha ricordato che già lo scorso anno il suo partito aveva presentato un’interpellanza per chiedere misure di supporto ai siciliani in difficoltà.

Replica di Forza Italia

Da parte sua l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone ha replicato che “l’assistenzialismo inefficiente non è una soluzione” e che per Forza Italia la priorità è creare lavoro favorendo gli investimenti. La stessa Lantieri, in una nota, ha poi precisato che la sua proposta va intesa come un’iniziativa personale, non concordata con Forza Italia, volta ad aprire un dibattito sull’emergenza sociale senza preconcetti ideologici.