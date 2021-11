Nel 2019 l’uomo fu coinvolto in un’inchiesta antimafia

Nella domanda per ottenere il Reddito di cittadinanza non aveva segnalato che il figlio era detenuto nell’ambito di un’inchiesta del 2019 della Dda di Palermo per estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di locali notturni di Palermo e provincia.

Aveva incassato 18 mila euro di sussidio

A scoprire l’omissione della donna, che intanto ha incassato circa 18mila euro di sussidio, è stata la guardia di finanza della compagnia di Bagheria che ha denunciato la donna alla Procura di Termini Imerese. Le fiamme gialle hanno segnalato l’irregolarità all’Inps per la sospensione del beneficio e per il recupero coattivo delle somme indebitamente percepite.

I controlli frenano le richieste in Sicilia

Nel periodo compreso tra gennaio e ottobre di quest’anno, in Sicilia, i nuclei familiari richiedenti il reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza sono stati 164.053, mentre i nuclei percettori di almeno una mensilità sono stati 299.332, coinvolte 716.332 persone.

L’importo medio mensile è di 595,90. Per la pensione di cittadinanza i nuclei percettori di almeno una mensilità sono stati 24.870, mentre le persone coinvolte 28.589.

I nuclei percettori di almeno una mensilità di reddito di cittadinanza, nello stesso periodo, sono stati 274.462, le persone coinvolte 687.820 con un importo medio mensile di 627 euro.

Per la pensione di cittadinanza 24.870 nuclei familiari, 28.589 persone coinvolte e un importo medio mensile di 266, 31.

I dati Inps

Analizzando i dati forniti dall’Inps, provincia per provincia i nuclei richiedenti ad Agrigento sono stati 11.976, a Caltanissetta 7.479, a Catania 42.700, a Enna 3.749, a Messina 16.467, a Palermo 45.975, a Ragusa 7.768, a Siracusa 14.295 e, infine, a Trapani 13.644.

Dall’aprile 2019, cioè da quando il sussidio è stato erogato per la prima volta a coloro che si trovano al di sotto della soglia di povertà, a ottobre scorso i nuclei richiedenti i sussidi nell’Isola, tra reddito e pensione di cittadinanza, sono diminuiti: meno 88.738.

I dati singoli indicano invece che i nuclei percettori del reddito sono aumentati di oltre 100mila, quelli della pensione di circa 5mila. Sempre tra gennaio e ottobre scorsi i nuclei che hanno subito la revoca del sussidio sono stati 9.617, mentre i decaduti 42.524.