Accade a Monreale

Nel Palermitano parte una raccolta fondi per i percettori del Reddito di cittadinanza che si sono visti tagliare il beneficio nelle ultime settimane. Gli ultimi mesi hanno visto diverse famiglie a cui è stato tolto, per vari motivi, il Reddito di cittadinanza, e molte altre monoreddito in difficoltà per l’aumento sproporzionato del costo della vita vedi bollette di luce e gas e non solo. Ora c’è chi avvia una campagna di donazioni per cercare di aiutare chi non è nemmeno in grado di comprare beni di prima necessità. Accade a Monreale.

L’iniziativa a Monreale da parte di un percettore del reddito

È il cittadino Piero Faraci, volontario e percettore del Rdc, che ha avviato assieme ad alcune associazioni del territorio, ad aver avviato la campagna di raccolta per i percettori del reddito di cittadinanza che si sono visti escludere dalla lista dei beneficiari. “Alcune famiglie sono aiutate da parenti, dalla Caritas, dalle chiese. Ma l’aiuto che possono ricevere è certamente limitato. Conosco anche nuclei familiari che non denunciano la loro situazione economica e chiedono aiuto per dignità”. Faraci ha lanciato un appello affinché Monreale si trasformi in una comunità, affinché i cittadini senza problemi economici siano più vicini a chi versa in difficoltà. “Spesso si tratta del nostro vicino di casa o della vecchietta che vive da sola e che non riesce a pagare l’affitto”.

Generi alimentari, abbigliamento e oggesti essenziali

A Monreale Faraci, che fa parte anche di un gruppo di percettori del Reddito che si attivano per pulire strade e dare decoro alla città, ha avviato una raccolta di generi alimentari, abbigliamento, oggetti essenziali, coinvolgendo le associazioni di protezione civile Overland ed Evergreen, l’associazione il Quartiere fondata da Sarina Ingrassia e l’associazione Il pelo sul cuore. Presso le sedi delle associazioni potranno essere portati sacchetti con la spesa di generi alimentari. “Loro conoscono i soggetti più bisognosi di Monreale – dice ancora Piero Faraci -. Stiamo cominciando con loro per non perdere tempo e tamponare le prime emergenze familiari. Spero che altre associazioni si vogliano unire in questa campagna di solidarietà. Mi sto concordando anche con i parroci di Monreale”.

Anche imprenditori partecipano alla raccolta

La campagna di raccolta ha dato già i propri frutti. Sono numerosi infatti i cittadini che hanno già donato alimenti e soldi. Tra i benefattori ci sono anche diversi imprenditori del territorio.