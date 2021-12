Calcolo Isee per il reddito

C’è un passaggio importante per tutti coloro che prendono il Reddito di cittadinanza e che vogliono continuare a riceverlo anche nel 2022. Il rinnovo del modello Isee è, infatti, un requisito fondamentale per tutti i percettori del Rdc. Mentre continuano a essere scoperti diversi furbetti, vedi gli arresti di oggi a Palermo, ecco i passaggi per non perdere l’assegno.

Il passaggio per continuare a ricevere l’assegno mensile

Tutti i beneficiari del sussidio statale devono ogni anno, pena l’esclusione, rinnovare il modello Isee che serve a certificare la situazione reddituale e patrimoniale dei perettori. Il calcolo dell’Isee serve a capire se si è ancora in diritto di prendere il Reddito. L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente che consente di misurare la condizione economica delle famiglie tenendo conto di reddito, patrimonio e caratteristiche del nucleo familiare. Chi ha il modello scaduto deve procedere al rinnovo per non perdere il diritto alla carta gialla.

Le date per il rinnovo dell’Isee collegato al Rdc

L’Isee è valido come ogni anno, fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stato compilato. Quindi il termine è proprio l’ultimo giorno dell’ano 2021. Ci sono alcune regole da seguire per non rischiare la sospensione dell’erogazione del reddito di cittadinanza visto che l’Inps valuta la situazione economica del nucleo familiare ai fini della concessione del beneficio. Se negli ultimi 30 giorni non ci sono stati cambiamenti l’importo accreditato sarà pari a quello del mese precedente, diversamente ci saranno dei cambiamenti, sia in positivo che in negativo.

Perchè diminuisce l’importo del Reddito

L’importo del Reddito quindi può variare, come detto. Tra le motivazioni che lo fanno abbassare c’è l’avvio di un’attività lavorativa da parte di un componente del nucleo familiare oppure le dimissioni dal lavoro. In particolare, la valutazione dell’Inps, è eseguita tenendo conto dell’ultimo giorno del mese precedente a quello in cui viene effettuata la ricarica. Sarà la situazione di novembre per quanto riguarda il mese di dicembre per fare un esempio.

Il problema della fine dell’anno

È importante rinnovare la DSU per il calcolo dell’Isee perché nel mese di febbraio 2022, qualora non si sarà presentato il modello della situazione economica equivalente, potrebbe scattare la sospensione del beneficio. Dunque c’è tempo fino al 31 gennaio 2022 per rinnovare l’ISEE e non avere problemi con la ricarica RdC attesa per febbraio.Il tempo per il rinnovo dell’Isee c’è e non serve accalcarsi ai patronati. C’è da sapere inoltre che il rinnovo dell’ISEE porterà inevitabilmente a un ricalcolo del reddito di cittadinanza per chi ha una situazione patrimoniale variata rispetto all’anno precedente. Il Rdc può anche decadere per redditi che sono saliti oltre una certa soglia. Ricordiamo poi che da marzo 2022 ci sarà il nuovo assegno unico per i figli, al quale seguirà un ulteriore ricalcolo dell’importo del reddito di cittadinanza.