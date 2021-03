presentazione delle domande entro il 20 aprile

Lavoro, disponibili 40 posti di referendario presso i Tribunali amministrativi regionali

Presentazione delle candidature entro il 20 aprile

I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione

E’ stato pubblicato nei giorni scorsi il bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il reclutamento a quaranta posti di referendario in servizio presso i Tribunali amministrativi regionali nel ruolo della magistratura amministrativa (76 ad oggi i partecipanti).

Chi può partecipare alla selezione

Alla selezione pubblica, per titoli ed esami, con scadenza il prossimo 20 aprile 2021, possono partecipare oltre ai magistrati ordinari e delle giurisdizioni speciali (contabili e della giustizia militare) anche gli avvocati e i procuratori dello Stato nonché il personale docente di ruolo e i ricercatori (con almeno 5 anni di anzianità nelle materie giuridiche). Possono altresì concorrere i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche muniti di laurea in giurisprudenza e assunti con detto titolo di studio universitario da almeno cinque anni, gli avvocati con iscrizione all’Ordine da almeno 8 anni e infine i consiglieri regionali, provinciali o comunali, sempre in possesso del requisito della laurea in giurisprudenza e che abbiano esercitato dette funzioni per almeno cinque anni o comunque per un intero mandato.

Le modalità di selezione

Sono complessivamente quattro le prove scritte cui parteciperanno i candidati, nelle seguenti discipline: diritto privato, diritto amministrativo, scienza delle finanze e diritto finanziario nonché la prova pratica in diritto amministrativo. A quanti supereranno le prove scritte (con una media complessiva di almeno 40/50 e non meno di 35/50 in ciascuna prova) perverrà da parte della Presidenza del Consiglio l’ammissione alla prova orale che verterà oltre alle discipline già dette anche sul diritto costituzionale, diritto penale, diritto processuale civile e penale, diritto internazionale, pubblico e privato, diritto del lavoro ed economia politica. La prova facoltativa in lingua stranierà è solo orale.

Come presentare domanda di partecipazione

L’istanza di partecipazione al concorso può essere formalizzata solamente mediante il ricorso al portale telematico concorsi della Corte dei Conti disponendo altresì di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) personalmente intestato al candidato e previa registrazione al medesimo portale (all’indirizzo https://concorsionline.corteconti.it) dove ci si potrà collegare e seguire la procedura indicata. Il bando integrale, pubblicato sulla Guri del 19 febbraio scorso, è disponibile al link https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-19&atto.codiceRedazionale=21E01493. Il modulo cartaceo di partecipazione allegato al bando è da compilarsi soltanto a cura dei candidati con accertate condizioni di disabilità che rendano impossibile il ricorso al predetto portale telematico dei concorsi.