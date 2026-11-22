Dopo aver serrato i ranghi in vista della manovra finanziaria all’Ars durante il vertice di ieri del quale BlogSicilia ha raccontato i dettagli , il segretario regionale della Lega in Sicilia, il senatore Nino Germanà, alza la voce sugli equilibri interni alla coalizione di centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali.

In un’intervista rilasciata a la Repubblica Palermo, il leader siciliano del Carroccio risponde senza diplomazia al recente summit romano di Forza Italia, a margine del quale era circolato il nome del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, come possibile successore di Renato Schifani (ipotesi poi smentita dagli stessi azzurri).

Il nodo candidatura: “FI non può decidere da sola”

“Un vertice al quale manca un pezzo del vertice non è un vertice”, attacca Germanà. “Se Forza Italia pensa di poter decidere il candidato per la coalizione di centrodestra, posso assicurare che è la migliore ricetta per perdere anche la presidenza della Regione”. Il segretario leghista mette subito in chiaro le intenzioni del suo partito: “Se non sarà Schifani, abbiamo il nostro nome. Voglio ricordare che c’è un tavolo nazionale che tiene conto anche delle altre regioni che vanno al voto. Il centrodestra unito in Sicilia è imbattibile, Crocetta docet, e la ricetta è sempre la stessa: regole chiare e rispetto tra gli alleati”.

La difesa di Schifani e il fattore età

Germanà smentisce inoltre l’ipotesi di un possibile annuncio già a dicembre da parte di Giorgia Meloni su un nuovo candidato alla presidenza: “Anche se non partecipo alle sedute spiritiche, le posso dire che a dicembre non ci sarà nessun annuncio ma ci sarà un governatore in carica che potrà raccontare del risanamento dei conti pubblici”. Il senatore rivendica i risultati dell’attuale giunta, citando “gli investimenti, la capacità di accelerare la spesa, l’andamento del Pil e le valutazioni positive delle agenzie internazionali di rating”.

Sulle parole di Raffaele Lombardo, che ha parlato di limiti d’età per ricandidarsi, Germanà difende l’esperienza dell’attuale presidente: “Non ci sono limiti di età per fare politica e non mi iscrivo alla categoria dei rottamatori. Il rinnovamento è importante ma l’esperienza non è da meno”.

L’asse con Sammartino e i malumori di FdI

Quanto alle tensioni con Fratelli d’Italia, spesso innervosita dal protagonismo della Lega e dall’asse tra il vicepresidente della Regione Luca Sammartino e il governatore Schifani (come avvenuto recentemente sulla protesta dei tir), Germanà respinge ogni accusa di fuga in avanti: “Sammartino svolge il suo ruolo in piena sintonia e in totale condivisione con il presidente Schifani. Se qualcuno soffre l’iperattivismo del nostro partito non posso che esserne orgoglioso, perché questo impegno viene percepito dai siciliani e le continue adesioni ne sono la conferma”.

L’affondo sul Cas: “Serve un commissariamento”

Infine, il segretario della Lega lancia un allarme sulla situazione del Consorzio per le autostrade siciliane (Cas): “Ci sono stati tre morti soltanto nell’ultimo mese, mi pare del tutto evidente che non si può restare a guardare. L’unica strada che vedo è quella di un commissariamento imminente concordato con la Regione, maggiore azionista del Cas, ma che non riguardi soltanto le opere da realizzare”.