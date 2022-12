Salvatore Requirez subentra a Mario La Rocca

Sarà Salvatore Requirez è il nuovo direttore generale alla Sanità della Regione Siciliana. Andrà a guidare il Dasoe, il dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana. Lo ha deciso il governo regionale guidato dal presidente Renato Schifani nella riunione di giunta di oggi. la proposta era stata avanzata dell’assessore alla Salute Giovanna Volo. Requirez, attualmente direttore sanitario dell’ospedale Civico di Palermo, prende il posto di direttore della sanità occupato oggi dal dirigente generale ad interim Mario La Rocca.

“Fiduciosi per le sue competenze”

“Il direttore Requirez – dice Volo – è uno stimato professionista con una lunga esperienza in ambito sanitario. Numerose le posizioni di vertice che ha ricoperto nel corso della sua carriera. Siamo fiduciosi che saprà dirigere con competenza un dipartimento strategico come il Dasoe, che ha avuto e ha ancora un ruolo centrale nella gestione dell’emergenza pandemica. Un sentito ringraziamento anche al direttore La Rocca per l’intenso lavoro svolto in questi mesi nell’ambito di un gravoso doppio incarico”.

Il curriculum

Il neo dirigente generale del Dasoe, prima dell’incarico all’Arnas Civico “Di Cristina Benfratelli” di Palermo, era stato direttore sanitario dell’Asp di Trapani. Aveva anche diretto il servizio sempre presso il dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

Ora da affrontare altri nodi

Quello di Requirez è solo uno dei primi tasselli nell’ambito delle nuove nomine nella sanità siciliana. Al momento ci sono varie indiscrezioni come quella che all’Azienda sanitaria provinciale di Palermo dovrebbe arrivare l’ex deputato a Bruxelles del Popolo della Libertà, Salvatore Iacolino. Lui ha già diretto proprio l’Asp di Palermo ma anche quella di Agrigento. Iacolino ha ricevuto la scorsa estate la nomina a direttore amministrativo dell’Asp di Caltanissetta, per affiancare il manager Alessandro Caltagirone. Ma parliamo solo di rumors al momento, anche perché a cascata si dovrebbe rimettere mano all’intero scacchiere della sanità.

Il valzer altrove

Le voci parlano di una rotazione in almeno altre quattro aziende. Al Policlinico di Messina dovrebbe arrivare Fabrizio De Nicola, attualmente direttore generale dell’Arnas Garibaldi di Catania. De Nicola ha una carriera di lungo corso nella pubblica amministrazione. E’ stato direttore generale dell’Asp di Trapani e alla guida del Policlinico Universitario di Palermo. All’Asp di Agrigento dovrebbe tornare Salvatore Lucio Ficarra, che adesso si trova capo dell’Asp di Siracusa. Il direttore generale, vanta, tra le altre cose, esperienze anche a Caltanissetta e Gela con ruoli di direzione e responsabilità nei settori amministrativo ed economico-finanziari.