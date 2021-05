Siglato accordo con farmacie del territorio

L’ok dell’Asp di Trapani

Provvedimento autorizza stipula convenzione con farmacie del territorio

Prescrizioni consentite esclusivamente a medici specialisti aziende sanitarie pubbliche

Si alle prescrizioni di cannabis terapeutica. Il commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Paolo Zappalà, ha approvato stamattina il provvedimento che autorizza la stipula della convenzione con le farmacie del territorio per le preparazioni galeniche magistrali di cannabis ad uso terapeutico. Ne dà notizia l’azienda sanitaria.

Le modalità della prescrizione medica

La prescrizione della cannabis terapeutica a carico del servizio sanitario regionale è consentita esclusivamente ai medici specialisti di aziende sanitarie pubbliche regionali solo in ambiente ospedaliero in regime di ricovero ordinario, day hospital e ambulatoriale operanti nelle unità operative di anestesia e rianimazione, di neurologia, nei centri di terapia del dolore.

Gli usi terapeutici

Si può ricorrere a questa possibilità per alleviare dolore (oncologico e non) e disturbi cronici associati a sclerosi multipla o a lesioni del midollo spinale. Può essere indicata per far fronte ad alcuni effetti avversi della chemioterapia, della radioterapia o di alcune terapie per l’Hiv. Può essere inoltre prescritta anche per malattie reumatiche (artriti, osteoartrosi, fibromialgia) o neuropatie. Inoltre, la cannabis è efficace come stimolante dell’appetito nella cachessia, anoressia o in pazienti oncologici. Allo stesso scopo può essere prescritta a pazienti affetti da Aids.

La cannabis a uso medicinale può essere impiegata anche per abbassare la pressione arteriosa in caso di glaucoma che resiste alle terapie convenzionali. Inoltre, può ridurre i movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di “Gilles de la Tourette”.

A febbraio una mozione all’Ars per chiedere i rimborsi

Il tema della cannabis teraputica non è certamente nuovo e quella di oggi è solo una tappa. Nel febbraio scorso, una mozione all’Ars che impegna il Governo a rimborsi e convenzioni con farmacie autorizzate alla vendita di Cannabis a scopo terapeutico era stata proposta da Stefano Pellegrino, gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea regionale Siciliana.

Asp di Trapani e Caltanissetta prevedono il rimborso

Pellegrino ha presentato una mozione all’Ars che impegna il Governo a garantire un trattamento più omogeneo in tutte le Asp siciliane. “Ricordo – queste le sue parole – che quelle di Trapani e Caltanissetta già prevedono il rimborso delle spese per l’acquisto di tale preparato, a carico del Servizio sanitario regionale (S.S.R). Inoltre si chiede l’apertura di un tavolo tecnico che ridefinisca i criteri di approvvigionamento, magari con la stipula di convenzioni con farmacie disponibili. Già in diversi consigli comunali del trapanese si è scelto di andare in tale direzione”.