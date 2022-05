Fissate le prove scritte che saranno in due sessioni

Si sta chiudendo il cerchio attorno alle varie prove legate ai concorsi indetti dalla Regione Siciliana nell’ottica di rimpolpare alcuni tra gli uffici più carenti di personale. Il governo siciliano ha fissato la data delle prove scritte per gli ultimi due profili di funzionari dei “sistemi informativi e tecnologie” e funzionario “tecnico per tutela del territorio e sviluppo rurale” nell’ambito del concorso pubblico per il reclutamento dei funzionari del “ricambio generazionale” dell’amministrazione regionale. Unica sessione d’esame per i due profili il 24 maggio nell’area concorsuale allestita con le tendostrutture in via Lanza di Scalea a Palermo nei pressi del centro commerciale.

Le due sessioni

Nella sessione di mattina, alle ore 10 in programma il test scritto per i 1.971 candidati per il reclutamento di 11 funzionari sistemi informativi e tecnologie; nel pomeriggio, alle 15, sarà la volta dei 1.617 candidati aspiranti ai 12 posti di funzionario tecnico agrario con riguardo alla tutela del territorio e sviluppo rurale. Si chiude così il calendario delle date di concorso per le 100 unità di personale (categoria D) per il “Ricambio generazionale”: prove scritte previste solo a Palermo all’interno della Tendostruttura di via Lanza di Scalea.

I test in digitale

Ai test in modalità digitale, a cura del Formez, andranno il 17 maggio i candidati per i 22 funzionari amministrativi, il 18 maggio quelli per gli 8 funzionari avvocati, il 19 maggio per i 24 funzionari tecnici, e il 20 maggio sessione unica per i 5 funzionari di controllo di gestione e 18 economico finanziari, e infine, il 24 maggio quelli per i 12 funzionari dei sistemi informativi e tecnologie e i 12 funzionari tecnici agrari integrati successivamente al bando.

Dove visionare avviso e calendario

L’avviso e il calendario sono pubblicati nel sito internet della Regione Siciliana ai seguenti link prova per i funzionari dei sistemi informativi e tecnologie e funzionari tecnici agrari e sul sito Formez.