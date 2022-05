Opereranno nei settori dell’ambiente e del territorio

Prove scritte fissate il 19 maggio per il reclutamento dei 24 funzionari tecnici nell’ambito del concorso per gli 88 funzionari del ricambio generazionale della Regione Siciliana. La prova scritta per i funzionari tecnici, che opereranno negli ambiti di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, sviluppo produttivo e promozione del territorio e pianificazione e assetto territoriale, consisterà in un test digitale di 60 domande a risposta multipla sulle materie d’esame, da risolvere in 60 minuti, e si svolgerà unicamente il giorno 19 maggio, in due sessioni alle ore 10 e alle 15, nella tendostruttura di via Giuseppe Lanza di Scalea a Palermo.

Le altre prove

Precedentemente sono state calendarizzate le prove scritte per gli 8 funzionari amministrativi (17 maggio) e i 22 funzionari avvocati (18 maggio) sempre a Palermo nell’area concorsuale di via Lanza di Scalea che occupa 11mila metri quadrati, in cui sono stati allestiti sei padiglioni tendostrutture in grado di ospitare fino a 2.500 candidati e prestano servizio 177 persone fra vigilanza, check-in e personale tecnico.

In allestimento gli altri concorsi

A seguire, in via di definizione, le prove per i restanti profili a completamento del fabbisogno: funzionario di controllo di gestione, funzionario economico finanziario e funzionario dei sistemi informativi e delle tecnologie. L’avviso e il calendario sono pubblicati nel sito internet della Regione Siciliana.

Gli avvocati

Ieri è stato ufficializzato il test a risposta multipla degli aspiranti funzionari avvocati: per loro la prova scritta è in calendario il 18 maggio. Procede così la selezione degli 88 funzionari da assumere per il ricambio generazionale della Regione Siciliana che prevede il reclutamento di sei profili di funzionario categoria D. La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 8 funzionari abilitati avvocati, a tempo pieno ed indeterminato, si svolgerà il giorno 18 maggio, in due sessioni.

Assunzioni nei Cpi, ieri la prova

L’altro erano attesi poco più di 9.313 candidati, hanno sostenuto l’esame in meno di 4.800. Poco più della metà dei candidati attesi, dunque, si è presentata alle prove scritte nelle tre sedi d’esame della Sicilia per la selezione degli istruttori amministrativi contabili per i Centri regionali per l’impiego. A Palermo, nelle Tendostrutture di via Lanza di Scalea, si sono presentati in 2.799, superando il 55 per centro delle presenze attese; al Palaghiaccio di Catania presenti all’esame 1.405 candidati con una presenza media attorno al 50 per cento e, infine, al Centro Fiera del Sud di Siracusa presenti, nelle due sessioni delle 10 e delle 15, in 670 per une media intorno al 45 per cento. La somministrazione dei test scritti prosegue oggi e fino al 6 maggio per i candidati del profilo di istruttori amministrativi contabili. Dal 9 al 16 maggio sarà la volta degli istruttori del profilo Operatori del mercato del lavoro.