Tre sedi in Sicilia

Via alle prove scritte per gli 88 funzionari da assumere per il ricambio generazionale della Regione Siciliana. Dal 17 maggio parte la procedura di selezione con la prova scritta per il primo dei sei profili a concorso, ovvero i 22 funzionari amministrativi, categoria D. Lo rende noto la regione siciliana. La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato, per 22 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato, si svolgerà il giorno 17 maggio, in due sessioni giornaliere, con convocazione dei candidati alle ore 10 (sessione mattino) e alle ore 15 (sessione pomeriggio).

Sono 88 i posti in palio

“Il governo Musumeci sta procedendo speditamente all’espletamento delle procedure concorsuali come previsto. Da oggi sono partite le selezioni per gli addetti ai Centri per l’impiego – dice l’assessore regionale alla Funzione pubblica, Marco Zambuto – e andremo avanti con i funzionari dei Centri regionali per l’impiego e con la selezione, che parte il 17 maggio, degli 88 funzionari per assicurare il ricambio generazionale e professionale negli uffici della Regione”.

Sono tre le sedi in Sicilia

A Palermo, nella Tendostruttura di Via Giuseppe Lanza di Scalea, per tutti i candidati residenti nelle province di Palermo, Agrigento e Trapani; a Catania, al Palaghiaccio di Viale Kennedy per i candidati residenti nelle province di Catania e Messina; e a Siracusa, nel Centro Fiera del Sud di Viale Epipoli per i candidati che risiedono nelle province di Siracusa, Enna, Caltanissetta, Ragusa e nelle altre regioni italiane o paesi esteri.

Le prove del concorso

La prova scritta consisterà nella somministrazione e risoluzione di un test di 60 quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame, da volgere nel tempo di 60 minuti, cui andrà aggiunto un tempo ulteriore per i candidati che ne hanno diritto, determinato ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30. Per poter essere ammessi alla prova scritta i candidati dovranno presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale l’autodichiarazione Covid da firmare in sede concorsuale e un documento di identità in corso di validità.

Il concorso per i Centri per l’impiego

Proseguono le prove concorsuali per il personale dei Centri per l’impiego della Regione Siciliana. Sono state infatti fissate tra il 9 e il 16 maggio le date della nuova sessione di esami per il reclutamento di 311 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, istruttori nel ruolo di operatori mercato del lavoro (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l’Impiego.

Le prove anche a Palermo

Le selezioni, gestite dal Formez per conto della Regione Siciliana, si svolgeranno dal 9 al 16 maggio 2022 e saranno articolate in 10 sessioni (due al giorno), con convocazione dei candidati alle ore 10 (sessione mattutina) e alle ore 15 (sessione pomeridiana), nelle tre sedi, che coprono rispettivamente la Sicilia occidentale (a Palermo, nella tensostruttura di via G. Lanza di Scalea), la Sicilia orientale (al Palaghiaccio di Catania) e il Sud-Est dell’Isola (al Centro Fiera del Sud di Siracusa).

Dal due maggio le prove per Istruttori amministrativi contabili

Con le prove scritte del profilo “Operatore del mercato del lavoro” si chiude la procedura selettiva per il reclutamento di 487 istruttori amministrativi. Dal 2 al 6 maggio previste, infatti, le prove scritte di 176 “Istruttori amministrativi contabili”. Per questa categoria C è prevista una sola prova scritta, che prevede la somministrazione di 60 quesiti nelle materie di esame. Per i soli candidati che avranno superato la prova si procederà alla valutazione dei titoli di studio legalmente riconosciuti e dei titoli di servizio.

Il concorso per 1.024 addetti nei Centri per l’impiego

Per i funzionari dei Centri regionali per l’impiego saranno 4 i profili a concorso: 119 specialisti amministrativi-contabili, 344 specialisti del mercato e dei servizi del lavoro, 37 specialisti informatici-statistici e 37 analisti del mercato del lavoro. “Come da programmi del governo Musumeci, per il concorso, che prevede complessivamente l’assunzione di 1.024 addetti nei Centri per l’impiego, – dice l’assessore regionale alla Funzione pubblica, Marco Zambuto – stiamo procedendo secondo il calendario prestabilito. A seguire, nelle prossime settimane, saranno pubblicate le convocazioni per le prove scritte dei 537 laureati da inserire nei profili professionali afferenti la categoria”.