Alla Regione un esercito di consulenti, dentro politici e “affini”

Redazione di

05/05/2023

C’è una valanga di nuovi consulenti alla Regione. Dai politici, anche avversari sino a poco tempo fa, per arrivare anche a loro familiari o comunque nel giro delle “correnti” politiche. Il nome che spicca oggi, come riportato da rumors nel Giornale di Sicilia, è quello dell’ex senatrice e sindaco di Cefalù Simona Vicari. Sarebbe l’ultimo nome caldo anche se ancora manca l’ufficialità. Un nome altisonante che fa seguito a quello già ufficializzato ieri di Gaetano Armao, che sfidò per la presidenza della Regione proprio Renato Schifani, e Fabrizio Tantillo, figlio del presidente del consiglio comunale di Palermo.

Il nome della Vicari

Per Simona Vicari sarebbe un ritorno alla politica attiva. Si parla per lei di un posto all’interno dello staff dei palazzo d’Orleans. Tornerebbe a riabbracciare Renato Schifani, con cui sono stati colleghi a Palazzo Madama. Entrambi infatti sono stati senatori. La Vicari aveva tentato di rientrare nella politica attiva ma alle elezioni amministrative dello scorso anno da candidata sindaco a Cefalù non ce la fece. E per molti fu un risultato a sorpresa.

Gli altri nomi

Ma ci sono tanti altri consulenti che hanno fatto il loro fresco ingresso alla Regione. All’assessorato alla Sanità arrivano Ferdinando Croce, Maurizio Gambino, Angela Di re e Martina Salvà. Alcuni furono molto vicini all’ex assessore regionale Ruggero Razza. All’assessorato all’Economia il nuovo vice capo di gabinetto è Daniele Capuana che è stato assessore provinciale a Catania. Nominati anche Cesare Nicodemo e Giovanni Cantarella. “Promozione” invece per Maurizio Sinagra all’assessorato regionale all’economia dove lascia la segreteria tecnica per approdare al ruolo di capo di gabinetto.

Ma non finisce qui. Figura anche l’ex deputato nazionale Marcello Gualdani che diventa segretario particolare dell’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo. All’assessorato all’Energia approda Leonardo Trosso mentre alla Formazione un esperto del nord in materia di corsi professionali, Eugenio Gotti. Altro nome è quello di Luca Failla che entra all’assessorato alla Funzione pubblica, poi ci sono Ignazio Aglieri e Gabriella Maltese nominati dall’assessorato ai Beni culturali. Ingressi anche all’assessorato al Turismo: Giuseppe Martino è il nuovo capo di gabinetto vicario, Simone Isabella nella segreteria tecnica, Valeria Lo Turco segretario particolare e Pasquale Currò membro esterno dello staff.