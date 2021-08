L’uscita bollata come omofoba

Scoppia la bufera attorno ad una frase che ha pronunciato questa mattina il presidente della Regione Nello Musumeci nel corso dell’inaugurazione dei giardini di palazzo d’Orleans. Davanti a tanti suoi sostenitori, il governatore si è fatto scappare una frase che ha immediatamente scatenato l’ira e la rabbia di tanti: “Il precedente governo stranamente non era interessato agli uccelli”.

La reazione del coordinamento “Palermo pride”

Le reazioni non si sono fatte di certo attendere e subito l parole di Musumeci sono state bollate come omofobe. Ad etichettarle così, senza se e senza ma, è il movimento “Palermo pride”: “Purtroppo il governo Crocetta – si legge in una nota del locale coordinamento – non era interessato a tante, troppe cose: non a caso le elezioni le ha poi vinte Musumeci. Una vittoria che alla nostra regione ha fatto male: se in giorni tragici come questi si finisce sui giornali perché si parla di uccelli sul filo del doppio senso è un chiaro segnale di fallimento politico e amministrativo. Consigliamo al presidente Musumeci di guardare meno in aria pensando agli uccelli e di guardare di più alle strade della sua regione. Forse capirebbe che la nostra terra non ha bisogno di omofobia ma di buona amministrazione”.

Tra aneddoti e soprattutto polemiche

Per il resto Musumeci ha raccontato vari aneddoti, tra tutti le congratulazioni ricevute dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che si è detto felice per la riapertura di questi giardini dove da giovane andava a passeggiare con la famiglia. Ma a tenere maggiormente banco sono sicuramente le critiche a quella uscita infelice: “La Sicilia brucia, anche perché si è fatta arrivare l’estate senza un piano di prevenzione e di interventi contro gli incendi – aggiunge Palermo pride -. La gestione dell’emergenza sanitaria vede la nostra regione tra quelle più a rischio di tornare zona arancione, forse anche per le scarse capacità di un assessore prima dimesso e poi richiamato con tutti gli onori. La gestione dei rifiuti e dell’acqua affonda tra indagini, illegalità e assenza di programmazione. E davanti a tutto questo il nostro Presidente della Regione trova divertente e opportuno intrattenere il pubblico con battutacce omofobe da caserma”.



La replica di Musumeci

“Leggere nelle mie parole un riferimento omofobo è un pensiero ignobile. Sarà una persona complessata. Non ho letto nulla in merito agli attacchi che mi sono stati rivolti. E’ una vergogna. Chi pensa questo opera in questo senso”. Lo ha detto il presidente Nello Musumeci in merito alle polemiche sulla frase detta all’inaugurazione del parco d’Orleans. “il precedente governo non era interessato stranamente agli uccelli”, aveva detto il presidente Musumeci