Il furto si era verificato ad inizio gennaio

La presidenza della Regione Siciliana dona ai bambini dell’Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo gli strumenti informatici e ludici che erano stati rubati all’inizio di gennaio. Un impegno assunto dal governatore Renato Schifani, all’indomani dell’ignobile gesto compiuto ai danni di pazienti giovanissimi e particolarmente fragili.

Gli otto tablet-gioco per bambini, la lavagna multimediale interattiva touchescreen da 65 pollici, i tre purificatori d’aria sono stati consegnati personalmente al reparto, diretto da Paolo D’Angelo, dalla moglie del presidente della Regione, Franca Schifani, accompagnata dal capo del cerimoniale di Palazzo d’Orléans Franco Di Chiara, dal commissario straordinario dell’Arnas Civico-Di Cristina Walter Messina e dal direttore sanitario Gaetano Buccheri.

Le nuove attrezzature offriranno ai piccoli pazienti la possibilità di una maggiore socializzazione e anche di trascorrere il tempo, dedicato alle cure, con attività divertenti che allieteranno le giornate. Il commissario Messina, a nome dei bambini, ha ringraziato la signora Schifani per la sensibilità dimostrata.

Il furto

Dopo i furti di rame che provocarono un blackout nel reparto di cardiologia dell’Arnas Civico, lo scorso 4 gennaio, proprio in prossimità del giorno della Befana, i ladri non si fermarono neanche davanti alle donazioni fatte nel periodo natalizio per i piccoli pazienti dell’oncoematologia pediatrica, dove hanno rubato 10 tablet dono della Samot, un monitor holter pressorio portatile donato dall’associazione “la carezza di Vicky e Giorgia” delle bilance pesa persone per bambini, più vari oggetti personali che erano custoditi nella stanza del direttore dell’unità operativa di oncoematologia pediatrica Paolo D’Angelo. A denunciarlo il segretario Nursind Palermo Aurelio Guerriero segretario provinciale Nursind

La promessa di Schifani

“Un gesto ignobile che non possiamo accettare”. Lo disse il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani commentando la notizia del furto nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo. “Mi sono subito messo in contatto con il direttore generale Roberto Colletti – aggiunse il governatore – per acquisire la lista dei doni che sono stati rubati. Li riacquisteremo con i fondi propri destinati alla beneficenza della Presidenza della Regione. Nel giro di pochissimi giorni i bambini ricoverati potranno riavere quello che gli è stato sottratto da criminali senza cuore. Non ci sono parole per condannare un gesto così vile”.