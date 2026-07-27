Personale della Regione Siciliana potrà essere distaccato temporaneamente negli uffici giudiziari della Procura distrettuale di Catania per accrescere l’efficacia e l’efficienza dei servizi per i cittadini e le imprese. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato oggi a Palazzo d’Orleans dal presidente della Regione, Renato Schifani, e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania, Francesco Curcio.

Schifani: “Accordo nell’ambito della collaborazione fra istituzioni”

“Questa intesa – ha detto Schifani – si innesta nel solco della leale e proficua collaborazione istituzionale tra la Regione e gli uffici giudiziari delle procure dell’Isola. L’amministrazione regionale viene incontro alle esigenze di personale della Procura di Catania per agevolare il miglior funzionamento dell’apparato giudiziario. È un accordo particolarmente importante, tenuto conto della realtà territoriale del circondario di Catania, dove ai servizi per i cittadini si sommano quelli per le numerose attività produttive e professionali esistenti”.

Un sostegno concreto all’attività della Procura

“Esprimo grande soddisfazione – ha aggiunto il procuratore Curcio – per questo protocollo che consentirà alla Procura di Catania, grazie al supporto di personale fornito dalla Regione, di garantire un servizio più rapido ed efficiente per i cittadini, i professionisti e gli imprenditori catanesi”.

Cosa prevede il protocollo d’Intesa valido 4 anni

In base al protocollo d’intesa, che avrà una validità di quattro anni, la Procura distrettuale di Catania presenterà alla Regione i progetti con la richiesta di assegnazione di personale amministrativo. I dipendenti regionali che risponderanno a un avviso di disponibilità potranno essere assegnati agli uffici giudiziari per un periodo di 12 mesi, rinnovabile.