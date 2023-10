Ulteriore stretta sulla vendita di alcoolici

Nuove restrizioni sulla vendita di alcolici e sugli orari per musica e apertura di sale scommesse. Saranno queste in sintesi le grandi novità all’interno del regolamento per arginare la mala movida di Palermo. Oramai è tutto pronto, gli uffici e l’amministrazione comunale hanno definito e limato ogni aspetto. Adesso il testo sta per approdare in consiglio comunale per il vaglio e l’approvazione in via definitiva.

Quali novità

Secondo quanto trapela in arrivo la vendita o l’asporto di bevande alcoliche dalle 22 sino alle 7 dell’indomani. Sarà possibile consumare soltanto all’interno dei locali. Quindi caleranno le saracinesche anche dei distributori automatici in questa fascia oraria. Sale giochi e scommesse potranno restare aperte al massimo entro la mezzanotte. Altro capitolo riguardante la musica all’aperto. Durante la settimana ci sarà possibilità sino a mezzanotte e mezza, nel week-end la deroga sino all’una e 30. Mezzora in più per i locali vicini alla fascia costiera.

L’obiettivo

L’obiettivo è assicurare la coesistenza tra chi abita in città, e chiede quindi il riposo nelle ore serali, e le attività di esercizio pubblico e di intrattenimento nelle aree private e pubbliche. C’è da dire però che i problemi di Palermo non nascono di certo oggi. Anzi, affondano le proprie radici nel passato, quasi nel substrato culturale della città. Meccanismi difficili da bloccare, con ingranaggi duri a mollare la presa. E in questa categoria rientra a pieno titolo il fenomeno della movida, già visto durante la pandemia. E che, anche oggi, manifesta tutti i suoi effetti nelle strade del centro città.

Regolamento molto atteso

Un tema sul quale si attende da tempo un regolamento organico per disciplinare il fenomeno. Soprattutto per fornire un valido supporto al difficile equilibrio fra il quieto vivere e il diritto ad intraprendere l’attività economica. Bilancia sulla quale irrompono a gamba tesa gli abusivi che, sia in “negozi” non a norma che attraverso bancarelle ambulanti, vendono impropriamente alcolici e superalcolici durante la notte. Un tema che è tornato alla ribalta a causa dei recenti fatti di cronaca avvenuti nel capoluogo siciliano. Le istituzioni si sono dette pronte a fare qualcosa per eliminare il fenomeno, aumentando di conseguenza il controllo del territorio.

