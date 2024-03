Nasce la lista Stati Uniti d'Europa

Tanto tuonò che piovve. E’ il giorno dell’incontro di cui si è tanto favoleggiato nelle ultime settimane. L’avvio di un percorso che porterà quasi certamente all’accordo fra la Dc di Cuffaro e Italia Viva di Renzi come anticipato da BlogSicilia.

Il segretario nazionale della Democrazia Cristiana, Totò Cuffaro, e il capogruppo della DC all’Assemblea Regionale Siciliana, Carmelo Pace, hanno incontrato a Roma, il leader di Italia Viva, il senatore Matteo Renzi, e il deputato, On. Davide Faraone.

Renzi punta ad allargare ulteriormente

“Un incontro proficuo durante il quale sia la Democrazia Cristiana che Italia Viva hanno ribadito l’importanza di stare insieme per rappresentare una parte politica che sia centro di condivisione di valori. Il nostro prioritario interesse è creare un centro che richiami i valori e la storia di quanti credono che la crescita di un partito moderato sia importante per dare un senso compiuto al sistema politico del Paese – dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC -. L’Onorevole Renzi ha rappresentato la possibilità di un’area, con la presenza di +Europa, denominata Stati Uniti d’Europa. Possibilità, quest’ultima, che verrà posta all’ordine del giorno dell’ufficio politico della Democrazia Cristiana. La Dc farà un’attenta valutazione, nella consapevolezza che il lavoro comune con Renzi sia importante per il Paese e la Sicilia”.

Niente candidature decise per la lista “Stati Uniti d’Europa”

“Non ci sono candidature già decise ne preconfezionate e i nomi che circolano in queste ore non incontrano decisioni già prese. L’unica cosa certa, che voglio ribadire, è che da parte mia non c’è alcuna ipotesi di candidatura. Se come pensiamo dovesse andare in porto l’accordo elettorale con Renzi, esprimeremo un gran numero di candidati, non solo nella Circoscrizione Sicilia-Sardegna, ma anche nel resto d’Italia. I nomi – conclude – verranno proposti alla coalizione dalla direzione nazionale del partito”.

Cuffaro ed il ruolo di Faraone

Cuffaro, dunque, non vorrà candidarsi in prima persona, ma i rumors dall’isola confermano che – attraverso il suo luogotenente, Davide Faraone – Renzi in lista metterà un nome che a lui fa riferimento. Rumors, però accompagnati da altre voci che parlano, invece, di un uomo che possa rappresentare entrambe le anime, sia quella renziana che quella cuffariana

Lombardo verso l’accordo con Forza Italia o FdI

Nell’isola, tra i voti “liberi” dopo la rottura con la Lega, ci sono anche quelli di Lombardo: ma l’accordo sarebbe pronto con forza Italia o Fratelli d’Italia. Resta ancora aperta la questione Sandra Mastella, che Renzi sta corteggiando da mesi. Anche qui, la “compatibilità” è tutta da verificare. Così come le liste sono da comporre. Di certo c’è che nella scelta di più Europa ha contato anche l’insistenza di Della Vedova, legato a doppio filo a Gianfranco Librandi e alla sua disponibilità a finanziare campagne elettorali passate, presenti e future.